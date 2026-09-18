Casos de enfermedades epidemiológicas bajan en Panamá en comparación con 2025

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó el informe de la semana epidemiológica N.° 34, correspondiente a finales de agosto de 2026, el cual refleja una disminución en los casos de varias enfermedades de notificación obligatoria a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2025.

El Departamento de Epidemiología, informó las cifras correspondientes a la semana epidemiológica N.° 34, comprendida entre el 23 y el 29 de agosto de 2026, sobre los casos registrados de influenza, infecciones respiratorias agudas, zika, dengue, chikungunya, leishmaniasis, malaria, hantavirus, leptospirosis, enfermedad por virus Oropouche, gusano barrenador en humanos y viruela símica.

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Influenza: durante la semana epidemiológica N.° 34 de 2026 no se notificaron defunciones por influenza. El acumulado anual se mantiene en 63 defunciones.

Del total de defunciones registradas por influenza en el año, el 57.1 % correspondió a hombres. La mayor proporción se concentró en el grupo de 65 años y más, con 61.9 %, seguido por los menores de 1 año y el grupo de 60 a 64 años, ambos con 9.5 %.

En cuanto a los antecedentes de vacunación, el 98.4 % de las personas fallecidas no contaba con vacunación contra la influenza en la temporada actual, mientras que el 82.5 % tampoco estaba vacunado durante la temporada 2025.

Asimismo, el 82.5 % presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Síndrome gripal: se notificaron 776 casos, con una tasa de 16.8 casos por cada 100 mil habitantes, cifra inferior a los 1,355 casos y la tasa de 29.7 registrados en la misma semana de 2025.

El acumulado de 2026 alcanza 29,226 casos, con una tasa de 632.1 casos por cada 100 mil habitantes.

Infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)

Los casos de IRAG, que incluyen bronconeumonías y neumonías, notificados durante la semana epidemiológica N.° 34 fueron 491, con una tasa de 10.6 casos por cada 100 mil habitantes.

El acumulado de 2026 asciende a 13,945 casos, con una tasa de 301.6 casos por cada 100 mil habitantes.

Malaria: durante la semana epidemiológica N.° 34 se notificaron 13 casos nuevos y se actualizaron 113 casos correspondientes a semanas anteriores, para un acumulado de 5,298 casos en lo que va del año.

Zika: en la semana epidemiológica N.° 34 no se notificaron nuevos casos de zika. El acumulado de 2026 se mantiene en un caso.

Dengue: hasta la semana epidemiológica N.° 34 se registra un acumulado de 7,565 casos de dengue.

Del total de casos, 6,576 corresponden a dengue sin signos de alarma, 946 presentan signos de alarma y 43 corresponden a casos de dengue grave.

Chikungunya: para la semana epidemiológica N.° 34 se mantiene un acumulado de siete casos de chikungunya en lo que va del año.

Leishmaniasis: se notificaron 25 casos de leishmaniasis, para un acumulado de 1,791 casos en 2026.

Enfermedad por virus Oropouche: el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica no notificó casos nuevos. Se mantiene un acumulado de 19 casos.

Fiebre por hantavirus: en la semana epidemiológica N.° 34 no se notificaron casos de fiebre por hantavirus. El acumulado de 2026 se mantiene en 19 casos.

Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: No se notificaron casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus durante la semana epidemiológica N.° 34. El acumulado de 2026 es de 16 casos, mientras que en 2025 se registraban 20 casos hasta la semana epidemiológica N.° 34.

Leptospirosis: no se notificaron casos de leptospirosis. El acumulado de 2026 se mantiene en 39 casos.

Gusano barrenador en humanos: en la semana epidemiológica N.° 34 de 2026 no se notificaron casos de gusano barrenador en humanos. El acumulado anual se mantiene en 87 casos.

Viruela símica (mpox): durante la semana epidemiológica N.° 34 de 2026 no se notificaron nuevos casos de viruela símica (mpox). El acumulado del año se mantiene en ocho casos.

Las autoridades sanitarias reiteran que las medidas de autocuidado y la participación activa de la población son fundamentales para prevenir la transmisión de enfermedades y evitar complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables.

El Minsa recuerda que la población constituye el primer anillo de seguridad, mediante acciones como la vacunación, el reconocimiento oportuno de signos de alarma, la búsqueda temprana de atención médica, el cumplimiento de las medidas de prevención y la eliminación de criaderos de mosquitos, entre otras acciones de protección de la salud.