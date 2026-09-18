Mulino inaugura el Anillo Hidráulico Este: obra rescatada que impactará a medio millón de personas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó formalmente este viernes el Anillo Hidráulico Este, una obra rescatativa de su gestión enfocada en resolver el histórico desabastecimiento en la región. La red de infraestructura garantiza el acceso continuo y confiable al recurso hídrico, impactando directamente la calidad de vida de más de 500 mil habitantes en cumplimiento de los compromisos gubernamentales en materia de agua potable.

El mandatario entregó la obra en el sector de María Henríquez, en La Cabima, donde se ubica un nuevo tanque de reserva de 7 millones de galones, el segundo con mayor capacidad a nivel nacional. El evento contó con la presencia de cientos de pobladores de las áreas beneficiadas, quienes durante años padecieron un suministro irregular o inexistente.

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Este sistema garantiza el almacenamiento y distribución de 14 millones de galones de agua potable a través de cinco grandes tanques de reserva y 55 kilómetros de tuberías.

El presidente expresó su agradecimiento a los pobladores de Panamá Este por la enorme paciencia demostrada ante las múltiples demoras registradas en administraciones anteriores, así como por la confianza depositada en su gobierno.

"Con este conjunto de obras, el sector Este tendrá mucha más agua disponible, y lo hacemos de forma razonable, seria y planificada. Porque sé muy bien la cantidad de años que ustedes fueron engañados con la promesa de que tendrían esto finalizado, y que nosotros venimos a entregar", destacó Mulino ante los beneficiados.

"Así como hoy vinimos a dar respuestas aquí, lo haremos en Azuero, en Chiriquí y en Panamá Oeste. Y no solo con el tema del agua, lo estamos empezando a hacer con el empleo, que es otra gran demanda", añadió.

"Les pido a ustedes, moradores, empresas e instituciones, que usen razonablemente el agua, que nosotros nos encargaremos de terminar las obras que faltan para dar solución definitiva a este problema histórico que tanto han sufrido", reiteró el jefe de Estado.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, manifestó su complacencia por la finalización del proyecto y señaló que la infraestructura es una muestra de lo que se alcanza con planificación, capacidad técnica, coordinación institucional y voluntad de servicio.

"Que esta infraestructura sea símbolo de bienestar, desarrollo y esperanza para las generaciones presentes y futuras", señaló Orillac.

En tanto, el director general del Idaan, Antonio Tercero González, detalló que el Anillo Hidráulico Este representa un avance significativo hacia una red hidráulica más robusta y eficiente.

"Es un proyecto de conducción y almacenamiento que fortalece la capacidad del sistema para transportar, regular y disponer del recurso hídrico de manera eficiente desde aquí, María Henríquez, hasta Tanara de Chepo", explicó.

Añadió que el Idaan ejecuta proyectos complementarios, tales como la rehabilitación y mejora de las plantas potabilizadoras de Pacora, Cabra 1, Cabra 2 y Chepo, además de optimizaciones en varios acueductos.

A su turno, la directora de Conades, Azihra Valdés, agradeció a los 270 trabajadores que hicieron posible la culminación de la obra en beneficio de los pobladores del Este.

“Una obra no se mide solamente por cuánto cuesta o por su tamaño, se mide por las oportunidades que genera y por la vida de las personas que logra mejorar, y hacia allá va nuestro compromiso”, enfatizó Valdés.

Amplia cobertura para la población

Entre los avances más importantes está la línea expresa que se extiende a lo largo de 10 kilómetros de tuberías desde Villa Lobos, en Pedregal, hasta Altos de Tocumen.

También destaca la construcción del tanque de almacenamiento de María Henríquez, con capacidad de almacenamiento de 7 millones de galones, interconectado a inicios de este año con la línea de distribución existente.

La obra pasó por un proceso de limpieza y desinfección en todos los tanques de almacenamiento y en los 55 kilómetros de tuberías instaladas.

Las 500 mil personas beneficiadas integran comunidades de Nuevo Belén, San Antonio, Villa de Santa Bárbara, Victoriano Lorenzo, Cabuya, 24 de Diciembre, La Siesta, Brisas del Río, El Progreso, Santa Elena, Felipillo, Ciudad de Dios, Altos del Ángel, Los Cántaros, Nuevo Tocumen, Altos de Tocumen, Monte Rico, Villa Marta y Vista Hermosa y otras.

Los componentes de este sistema hidráulico están ubicados en puntos estratégicos como Altos de Tocumen, Rancho Café, Cabra, La Joya y María Henríquez, y dan cuenta de la extensión y dimensiones con que se proyectó esta obra para alcanzar las áreas alejadas de la provincia.

Componentes del Anillo Hidráulico Este

Tanque María Henríquez: capacidad total de 7.0 millones de galones (MG), distribuida en cámaras de 2.0 MG y 5.0 MG.

Tanque Altos de Tocumen: nueva capacidad de 3.3 MG, interconectada con el tanque existente de 2.0 MG.

Tanque La Joya: capacidad de 1.85 MG (500,000 galones destinados al Sistema Penitenciario), estimado al abastecimiento de comunidades de Las Garzas, Chumical y Paso Blanco, además de reforzar el suministro al Sistema Penitenciario.

Sistema Valle de Cerro Azul–Cabras–Rancho Café: incorpora infraestructura de almacenamiento y rebombeo para atender comunidades ubicadas en sectores de mayor elevación.

Red de conducción: aproximadamente 55 kilómetros de tuberías, incluyendo líneas principales de hierro dúctil de hasta 1,400 mm de diámetro y diversos ramales de distribución.