Mis padres optaron por enviarnos a escuela preparatoria desde bien temprano. Médico de profesión, educado en Europa y Estados Unidos, mi padre sufrió a carne viva la ausencia del conocimiento integral del idioma francés durante sus estudios de medicina en Bruselas y del inglés al especializarse en urología en la Universidad de Michigan.

Fue por ello por lo que quiso prepararnos en la pericia de lenguas extranjeras como un abrebocas al éxito en la comunicación y en la vida profesional. A los doce años, a punto de iniciar el segundo año de secundaria, empaqué un baúl con todas mis pertenencias, despegando rumbo a Worcester, en el estado de Massachusetts, donde los curas barajaron durante el próximo lustro, mi tropical cerebro con acentuadas sapiencias en los idiomas inglés, francés y latín, complementando aquello con trazos de filosofía y el pleno desarrollo del pensamiento.

Mas aun, lo más apreciable de la vivencia, fue la disciplina que conlleva el asentar en el mundo anglosajón de Nueva Inglaterra, donde la responsabilidad, aquel "yes you can and yes you will" es norte al juega vivo y la constante búsqueda y encuentro de excusas por no lograr los objetivos trazados, común en nuestro medio.

La semana pasada durante una reunión con colegas de la industria sin chimeneas, salió a relucir el tema de la educación para el turismo. Señalaría que, como preámbulo a la educación básica general, para el pleno desarrollo del enorme potencial que alberga el istmo, se hace evidente la necesidad de un enfoque global que incluya el íntegro dominio de lenguas foráneas, a la que habría que añadir con mayor énfasis el idioma chino, para poder potencializar plenamente el éxito de los miles de graduandos anuales de bachillerato.

El turismo no se estudia, se vive, se respira a través de los viajes, erudita fuente de conocimientos que nos permite admirar y apreciar las diversas culturas, gastronomías y personajes que habitan el hermoso y heterogéneo mundo que nos rodea. Se pueden leer innumerables tomos sobre París, pero deambular sus amplios Campos Elíseos, escalar por vez primera la torre Eiffel y saborear sus exquisitos platos, solamente lo permite la vivencia en la ciudad del amor.

Para el logro del objetivo de desarrollar un cuadro de ciudadanos que lideren la próxima generación en turismo es evidentemente necesario que viajen y conozcan la diversidad de la oferta. Solamente así podrán contar con elementos comparativos de juicio para mejorar el mediocre ambiente en que nos desenvolvemos. Uno de los compañeros mencionó que su hija actualmente trabaja a bordo de cruceros de la línea de cruceros Carnival. Ello nos pareció un estupendo ejemplo.

En noviembre pasado durante un crucero trasatlántico a bordo del navío Norwegian Sun, tuvimos la grata incidencia de entrevistar al Executive Housekeeper Ángel Reid, ejecutivo encargado de supervisar 150 colaboradores en las áreas de limpieza y mantenimiento de 968 camarotes y la totalidad de las áreas comunes.

Contando con más de dos décadas de experiencia, este amable plurilingüe compatriota ha visitado un centenar de países en 7 continentes. Su intachable disciplina le elevo al puesto de responsabilidad que le ubica como uno de los 5 ejecutivos claves abordo.

Sin duda alguna, el comandante Reid ocuparía una posición clave en nuestro Ministerio de Turismo, sirviendo como ejemplo a todos los jóvenes compatriotas que, con empeño y entusiasmo, indistintamente de origen, si se puede surgir. Identificado por la naviera quien no titubeo en pulir su diamante con interminables cursos de desarrollo ejecutivo, precisamente lo que hace falta a gritos en nuestro sistema educativo, está conspicuamente capacitado Ángel para liderar este esfuerzo de mejor forma que los patéticos nombramientos políticos de a dedo que se acostumbran en nuestros gobiernos. ¡Manos a la obra Panamá!