El Centro Regional Universitario de Colón como agente de oportunidades para el desarrollo humano

Martin Heidegger, en su discurso de 1933 al tomar posición como Rector de la Universidad de Friburgo en Alemania, planteaba que la universidad debe autoafirmarse como institución espiritual y científica, capaz de asumir una misión histórica en consonancia con el destino de su pueblo. Esa idea sigue vigente, pues la universidad no puede limitarse a reproducir saberes técnicos, sino que debe constituirse como espacio de formación crítica y transformación del ser.

Desde esta perspectiva de Heidegger, no es difícil reconocer que el Centro Regional Universitario de Colón se ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo humano, al garantizar el acceso a la educación universitaria para personas, en su gran mayoría, de bajos ingresos. Cada estudiante que logra ingresar representa una victoria en favor de la libertad y dignidad humana, debido a que este Centro Universitario ha sido vital para movilizar voluntad de poder en la juventud, que ve en la educación el camino correcto y decente de mejoramiento a su condición socio económica.

El Centro Regional Universitario de Colón, al posicionarse como agente de desarrollo humano, encarna una forma contemporánea de esa autoafirmación, al asumir una responsabilidad histórica y ética frente a su comunidad, ya que la universidad no se autoafirma solo por su autonomía formal, sino por su capacidad de responder a las necesidades esenciales del ser humano.

Como profesor y actual Director de este Centro Universitario, mantengo una visión clara y distinta, al expresar en entrevistas y eventos públicos que: "El Centro Regional Universitario de Colón es una casa de estudios superiores condenada a combatir la pobreza". Esta afirmación encierra una dimensión profunda: la universidad, además de un espacio de transmisión de saberes, es una forma de estar en el mundo, comprometida con la transformación de la realidad. En este sentido, "condenada a" no debe entenderse en sentido fatalista, sino como una misión histórica y ontológica: la universidad se constituye en su ser al asumir la pobreza como parte de su horizonte de sentido; es decir, de igual modo como se entiende la afirmación de Sartre: "El ser humano está condenado a ser libre", subrayo que la universidad está llamada, por su propia esencia, a enfrentar la pobreza como misión inseparable de su existencia, como un atributo de su identidad.

Al cumplir 45 años de existencia este 2026, como Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá, esta unidad académica require de capacidad y experiencia como fundamentos esenciales de su liderazgo. Esa capacidad y experiencia que trascienda la gestión burocrática y se convierta en praxis académica y filosófica; solo así la universidad podrá reafirmarse como agente de desarrollo humano y espacio de pensamiento crítico, donde la educación se conciba como un acto de resistencia frente a las condiciones adversas, sobretodo “para lo que venimos de abajo”, y abrazamos la educación como el camino correcto y decente de superación. Siéntete orgulloso del Centro Regional Universitario de Colón!