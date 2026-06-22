El derecho internacional frente a la ONU y la Junta de Paz

Actualmente el mundo mantiene incertidumbres en distintos temas y es que se dan cambios de manera intempestiva que no en pocas veces toman a la población con un desconocimiento sobre lo que se forja y sus consecuencias de su existencia. El día 15 de enero del 2026 Donald Trump mediante una publicación en redes sociales anunció oficialmente la creación de la llamada Junta de Paz (en inglés Board of Peace) que inicialmente fue presentada como un mecanismo para apoyar la reconstrucción de la Franja de Gaza después de la guerra entre Israel y Hamás. Y el 20 de enero del mismo año, Trump afirmó que " las Naciones Unidas nunca me ayudaron" sugiriendo incluso que la Junta de Paz " podría reemplazar a la ONU".

Curioso resulta enumerar algunos de los objetivos de la Junta de Paz, como lo lo es promover la estabilidad internacional y restaurar gobiernos considerados legítimos y confiables; ambos objetivos que merecen ser reconocidos con alto grado de subjetividad y unilateralismo que conlleva ausencia de diálogo y consenso con otros países, y en donde un Estado impone y decide en favor de sus intereses. Pero aún más si examinamos la Estructura de la Junta de Paz, Donald Trump aparece con el cargo de presidente vitalicio con facultad para nombrar y destituir miembros , y lo más llamativo que podrá actuar sin consultar al resto de la junta.

Frente a lo anterior resulta útil para los efectos reflexivos del presente artículo que dentro de los objetivos principales de la ONU, definidos en su Carta Fundacional son; mantener la Paz Internacional, proteger los Derechos Humanos distribuir ayuda humanitaria y la Defensa del Derecho Internacional.

Es un hecho cierto, que se mantienen criticas severas en cuanto a la efectividad de la ONU, se cuestiona su existencia por su poca efectividad para detener conflictos armados (como los de Ucrania, y el que aún se mantiene en Gaza) aunado al cuestionamiento sobre la parálisis de su Consejo de Seguridad (en donde varios de los países se mantienen en los acontecimientos que mantienen al mundo en vilo. Adicional otra critica a la ONU, es que emite Resoluciones de carácter no vinculante, todo ello con el sufrimiento de la grave financiera que enfrenta.

El Derecho Internacional Público dentro de su meta fundamental se mantiene procurar la Paz, por lo que la pregunta salta a la vista: ¿con la Junta de Paz aludida con las características conocidas puede llegar a tal fin?