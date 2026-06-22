SUNTRACS rechaza argumentos del juez por mantener detención de Ariel Rodríguez

El dirigente sindical Yamir Córdoba lamentó y rechazó de forma enérgica la decisión de un juez de garantías de mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Ariel Rodríguez, directivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

Rodríguez afronta un proceso penal en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de las finanzas de la propia organización obrera.

Para Córdoba, quien habló en un video colgado en su res social X, resulta cuestionable que el juez basara su decisión en los elementos presentados por el Ministerio Público, asegurando que la fiscalía incurrió en falsedades durante el desarrollo de la audiencia de control para sostener el caso en contra de los líderes sindicales.

"Ante esto, el juez mantiene la medida extrema de prisión al compañero Ariel Rodríguez", denunció el vocero.

El dirigente argumentó que los fundamentos técnicos esbozados por el juzgador carecen de validez legal y lógica dentro de la actividad de la construcción. De acuerdo con Córdoba, el juez solicitó la presentación de facturas que demostraran la compra de botas de seguridad para los obreros, bajo la premisa de que estas habían sido obsequiadas por el sindicato.

"Se trata de un argumento que carece de validez cuando todos sabemos que el que tiene que proporcionar el equipo de seguridad de las diferentes obras son las empresas y no el sindicato", enfatizó Córdoba, aclarando que el rol de SUNTRACS es velar y fiscalizar que los empleadores cumplan con la obligatoriedad legal de dotar a los trabajadores de todos sus implementos de protección industrial, mas no adquirirlos con fondos colectivos.

Origen de la causa penal y recurso de apelación

Frente a la determinación del juez de garantías de no modificar la medida de restricción de libertad dictaminada en primera instancia, Córdoba informó que el equipo de defensa técnica de Ariel Rodríguez interpuso un recurso de apelación, el cual deberá ser programado y resuelto por el Tribunal Superior de Apelaciones en los próximos días con el fin de variar la condición física del imputado.

¿De qué se le acusa al dirigente de SUNTRACS?

Ariel Rodríguez es investigado formalmente por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

Los hechos bajo investigación penal guardan relación con supuestas transferencias bancarias sospechosas. Así como depósitos de fondos no justificados y cambios de cheques.

Según el informe de la fiscalía, estas actividades se habrían desarrollado entre los períodos fiscales de 2018 y 2025.