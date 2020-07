El ejemplo neoyorquino

A los 7 años, en 1960, a bordo del navío S.S. Cristóbal de U.S. Lines, divisé, por vez primera, el puerto de Nueva York, en una gélida mañana de enero, durante una travesía desde Panamá con escala en Puerto Príncipe, capital de Haití.

A lo lejos, la Estatua de la Libertad, sobre la isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan y la desembocadura del río Hudson, ícono de la Babel de Hierro, obsequio del pueblo de Francia, cuya estructura interna fue diseñada por Auguste Eiffel en 1886, permanece como símbolo de bienvenida a inmigrantes, representa la libertad y la emancipación con respecto a la opresión, rememorando la Proclamación de Emancipación, emitida por el presidente Abraham Lincoln el 22 de septiembre de 1862, que otorgaba la libertad a los esclavos negros a partir del 1 de enero de 1863.

¡Qué impresionante para un niñito panameño escudriñar la secuela de rascacielos y cruzar las calles de la ciudad solamente al encenderse el letrero verde de "walk", en tiempos cuando el corazón de nuestra capital aún yacía en el Casco Antiguo, la muchedumbre cruzaba la Avenida Central y verduleros estacionaban sus carretillas por donde bien les diera su santa gana!

Retorné infinidad de ocasiones, como estudiante universitario representando la Conferencia de las Ocho (Universidad de Colorado, Universidad de Oklahoma, Universidad Estatal de Oklahoma, Universidad de Kansas, Universidad Estatal de Kansas, Universidad de Iowa y Universidad de Nebraska, esta ultima mi alma mater) en el cónclave universitario sobre asuntos estadounidenses y globales en 1974, donde diserté en la Academia Militar de Estados Unidos, en West Point, sobre las relaciones entre Panamá y Estados Unidos en miras a los Tratados del Canal Interoceánico de 1977.

Fui transferido a la sede para las Américas y Medio Oriente de IBM en North Tarrytown, a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado.

Podría señalar que he intimado Nueva York, desde su ciudad principal hasta sus campiñas de manzanas, bien al norte, más allá de Buffalo, cercano a la frontera con Canadá.

Centro coyuntural de Estados Unidos y también sumamente representativo de sus múltiples razas, culturas, religiones y géneros, que sirvieron como pedestal para la grandeza del imperio.

Con más de 32,000 muertes, Nueva York ha, exitosamente, volteado la torta, reportando el lunes pasado cero víctimas diarias por vez primera desde el inicio de la pandemia.

Ante vacuo liderazgo en Washington, durante la crisis de la COVID-19, donde un estéril, racista y pueril presidente rehúye su responsabilidad y frente a un dantesco apocalipsis que le convierte en epicentro mundial de la pandemia, sin titubeos el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tomó las riendas formulando un extraordinario viraje.

Clave: Debes portar máscara en público.

Resulta inaudito que Estados Unidos, siendo uno de los líderes mundiales en casi todas las esferas, se le gelatine el coco sobre este tema tan fundamental en la prevención de la irradiación del virus, cuando en países como el nuestro nadie exalta sus "libertades", argumentando babosadas sobre la pérdida de la misma.

¡Flaco ejemplo el del presidente Trump en no portar máscara!

El 13 de marzo, mientras las pruebas eran escasas en Estados Unidos, Cuomo anunció que iba a corretear al coronavirus autorizando decenas de laboratorios, públicos y privados para realizar pruebas de la COVID-19, el primer estado en implementar la medida.

El 20 de marzo, ordenó a todos los trabajadores no esenciales a permanecer en sus hogares "gústele al que le guste y al que no le guste, que me culpe a mí".

El 29 de mayo abrió su fase 2, permitiendo la reapertura de oficinas y tiendas a lo largo del estado.

Entre esa fecha y el 10 de julio, el número de casos positivos diarios descendió 55%, de 1,447 a 651.

Tenemos mucho que aprender del ejemplo de Nueva York: liderazgo fértil y la consumada colaboración de su ciudadanía.

Líder empresarial.