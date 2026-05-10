El meollo del hantavirus y los cruceros

Como abrebocas al tema de hoy quisiera reiterar que solemos abordar cruceros anualmente desde hace décadas y en el tema particular del caso que nos atañe, por mera casualidad, el 15 de febrero de 2020, justo a punto de iniciar el confinamiento global a raíz del brote de la pandemia de covid-19, abordamos el crucero Norwegian Star en una travesía de 14 días desde Santiago hasta Buenos Aires, con escalas en varios puertos del extremo sur del continente y estamos bien conscientes de los riesgos que implican quijotear el globo, pero ello no nos detiene.

La historia parecía improbable hasta hace apenas unos días: un crucero de expedición navegando por el Atlántico Sur, varios pasajeros con síntomas respiratorios graves, muertes a bordo y una alerta internacional activada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy con el buque MV Hondius.

El actual brote de hantavirus vinculado con ese crucero volvió a poner sobre la mesa una discusión que el turismo global suele evitar: la fragilidad sanitaria de un mundo hiperconectado. Según la OMS, hasta el momento se han confirmado varios casos de hantavirus asociados al barco, incluidos fallecimientos, mientras decenas de pasajeros y tripulantes permanecen bajo vigilancia epidemiológica internacional.

La noticia ha causado alarma porque no se trata de cualquier variante del virus. Las investigaciones apuntan al virus Andes, la única cepa conocida de hantavirus capaz de transmitirse, de forma limitada, entre seres humanos. Aunque los expertos insisten en que el riesgo de propagación masiva sigue siendo bajo, el episodio ha despertado inevitablemente recuerdos de otras crisis sanitarias recientes.

Y ahí está precisamente el verdadero meollo del asunto. El problema no es solamente el hantavirus. El problema es la ilusión de control absoluto que durante años acompañó al turismo internacional y, especialmente, a los cruceros. La industria vende comodidad, seguridad y aislamiento del caos exterior. Pero los virus no compran boletos ni respetan itinerarios turísticos.

Un crucero moderno es una pequeña ciudad flotante: cientos de pasajeros compartiendo espacios cerrados, sistemas de ventilación, comedores, excursiones y contacto permanente con puertos de distintos continentes. Basta una fisura mínima en esa cadena para que aparezca el riesgo.

En este caso, todo indica que el origen del brote podría estar relacionado con viajeros previamente expuestos en Sudamérica antes del embarque. Las investigaciones sanitarias apuntan especialmente a recorridos realizados en regiones de Argentina y Chile donde el hantavirus es endémico.

La OMS insiste en que el riesgo global es bajo y que no existe, por ahora, peligro de pandemia. Pero el impacto psicológico ya está hecho. Gobiernos activaron protocolos especiales, países coordinan cuarentenas y sistemas sanitarios monitorizan contactos internacionales. Estados Unidos incluso organizó vuelos médicos para repatriar pasajeros bajo vigilancia epidemiológica.

El episodio también revela otro fenómeno contemporáneo: la velocidad del miedo. En cuestión de horas, las imágenes del crucero aislado recorrieron el mundo y las redes sociales comenzaron a llenar el vacío de información con especulaciones, teorías y comparaciones inevitables con la covid -19.

La industria de cruceros insiste en que los protocolos sanitarios actuales son mucho más robustos que hace una década. Probablemente sea cierto. Pero también es cierto que cada nueva emergencia demuestra que la globalización turística siempre corre unos pasos delante de la capacidad de prevención.

Ese es el aprendizaje incómodo que deja el MV Hondius. El hantavirus no amenaza hoy con paralizar el planeta. Los propios expertos consideran improbable una expansión masiva. Pero el episodio funciona como recordatorio de algo que preferimos olvidar: vivimos en un sistema donde una enfermedad detectada en un barco remoto puede activar alarmas internacionales en cuestión de días.

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Los cruceros representan, quizá mejor que ningún otro símbolo moderno, esa contradicción entre movilidad y vulnerabilidad. Son espacios diseñados para celebrar la libertad de viajar mientras dependen de controles sanitarios extremadamente delicados para funcionar.

Y aunque el brote actual termine siendo contenido —como esperan las autoridades—, la discusión de fondo seguirá allí: en un mundo donde millones de personas cruzan fronteras constantemente, ninguna crisis sanitaria permanece aislada por mucho tiempo.