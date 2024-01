El Mundo de lo Absurdo

Albert Camus, filósofo francés del siglo XX, en 1957 se hace acreedor al Premio Nobel de Literatura a los 44 años, convirtiéndose en la segunda persona más joven en ser galardonada con este premio.

A pesar de no compartir su enfoque central que la existencia no tiene sentido para el universo, es decir no hay sentido en la vida, si compartimos su noción del tercermundismo que nos agobia. Dice Camus: "Lo absurdo nace de esa confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del mundo."

Caso en mano, la repartición anual de placas (ahora calcomanías) del Municipio de Panamá. Nos adelanta su portal que los requisitos incluyen la presentación del revisado, seguro y la constancia del pago del impuesto correspondiente durante el mes de su caducidad.

Para ello, el contribuyente debe presentarse a las oficinas municipales ubicadas en el parque Francisco Arias Paredes diagonal a la sede alcaldicia de El Hatillo.

Como me corresponde efectuar este trámite durante el mes de diciembre, normalmente espero hasta la última semana, posterior a la celebración de Navidad, por el bajo flujo resultado de la migración masiva hacia playas y provincias por el Año Nuevo.

Lo bueno es que no hay filas extensas. Ya dentro del predio me atiende una guapa funcionaria y posterior a ingresar mis datos en el sistema, me anuncia alegremente: "Su placa corresponde al mes de diciembre.

Estamos aun repartiendo las de septiembre, regrese por ahí para Semana Santa."

"¿Y qué hago si me detiene un agente del tránsito?", riposto. "Ellos saben ya. Mantenga a mano su recibo de pago y otros documentos". Entonces, la responsabilidad por la deficiencia del servicio se traslada al contribuyente, algo así como la violación del concepto de la inocencia del acusado hasta ser encontrado culpable.

Reversa. Examinemos como se efectúa el trámite en el mundo real. Cito el departamento de tránsito del condado Miami-Dade en el estado de Florida. Su portal bilingüe anuncia la vigencia del sistema "RenewExpress" que permite a los contribuyentes efectuar el trámite de renovación de placas en línea (en el caso que nos atañe, se refiere a la calcomanía de renovación de la placa ya que la lata permanece tal cual) hasta 3 meses anterior a su caducidad. El contribuyente tiene la opción de recibir su nueva calcomanía por correo o retirarle en una de las oficinas del departamento de tránsito, posterior al pago por banca en línea o tarjeta de crédito. También cuenta con la opción de renovación por un año o dos. Si al retiro de la calcomanía, de optar el contribuyente por efectuar el trámite presencial en el departamento de tránsito, el funcionario le pide que regrese "por ahí" por Semana Santa, seguramente resultaría en una demanda judicial que le costaría muy dispendioso al condado, amén de las repercusiones mediáticas que resultarían en la destitución del funcionario a cargo y la nula posibilidad de reelección del alcalde.

Aquí no. En el mundo del absurdo medimos al intendente por las brillantes lucecitas del parque Urraca en Navidad, sin tomar en cuenta que aquello es un negociado que todos pagamos con nuestros impuestos municipales, en lugar de la exigencia de servicios municipales eficientes, sin coimas, ni intermediarios, ni retrasos. Panamá no es Miami. Bien pudiese serlo. El silencio irrazonable del mundo, como bien subraya Camus, resulta en la génesis de lo absurdo.

