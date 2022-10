El valor de nuestros pueblos tradicionales

Nuevamente reiteramos nuestras felicitaciones en su próximo aniversario a las mujeres y hombres fronterizos, que junto a sus familias y seres queridos son parte de la fuerza policial que protege nuestra soberanía.

En mi anterior escrito se habló de como de forma estratégica, se fueron ganando los territorios ocupados ilícitamente en Darién, los cuales estuvieron en manos de grupos dedicados a actividades delictivas, que mantenían a nuestra gente como se dice popularmente "contra la pared", teniendo que, en muchas ocasiones cooperar forzosamente con sus maquiavélicas intenciones; con ese norte de proteger y llevar la gobernabilidad hasta el último punto de la geografía nacional, se continuaban sin descanso las operaciones.

Este avance nos fue dando luces de una problemática social, por lo que fuimos agregando a nuestro avance una participación mediante mesas de concertación, con la intención de acercar a todas las instituciones del Estado con las comunidades y así lograr las mejoras que requería la ciudadanía, así fue, por un lado un eje de avance que sacaba de nuestro suelo a costa de como dirían nuestros héroes anónimos en sus arengas al trotar, —lagrima, sudor y sangre—, a campamentos de vieja data, muchos con grandes siembras de maíz, ñame y ñampí, los cuales usaban para atender su logística y parte para mostrar que ayudaban con falsas economías a nuestros nacionales, y por el otro "nosotros", llevando bienestar a cada comunidad que íbamos ganando.

Era interesante el escenario, viendo el tema cara a cara, todo era cuestión de no perder terreno, es decir cada vez que se descuida a una población, alguien con un mínimo de esfuerzo cubre esos espacios y crea ambientes insurgentes, esto lo vivimos ya que al sacar a la amenaza y generar el desarrollo de la gobernabilidad, se comenzó a cristalizar el cambio, este interactuar, entre autoridades pueblo y seguridad, debe ser gradualmente, es decir, todo el aparato gubernamental caminando de la mano con la seguridad, ya que si se alteran las proporciones el resultado de bienestar en la población se pierde; en muchos momentos nuestros ciudadanos llegaron a pensar que lo bueno que les llegaba por parte del Estado a ellos a través de nosotros, era para ellos de parte del Senafront, con esto perdíamos la figura deseada ya que nuestro tema y misión es seguridad, así es que se coordina y se apoya al 100% la presencia de las autoridades, con la intención que estos muestren de manera directa, el cumplimiento como Estado sobre su población.

Entre nuestros desafíos estaban, como ayudamos sin que con este afán, se perdiera la cultura y es que la cultura es mágica y perfecta, es decir nuestro país como pocos aun preserva a nuestros pueblos ancestrales, esto para muchos es incomprendido, pero para nosotros es una lección aprendida, comprendemos que para mantener la cultura se debe permitir que esta se desarrolle en un espacio que así lo permita y para eso están las comarcas, estas comarcas se convierten en áreas de resguardo de nuestros bosques y demás temas que son tendencia en la importancia de mitigar el calentamiento global, anteriormente mencionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como tema que afecta a nivel mundial, en días pasados vi como los caciques dominan este tema y muchos de nosotros ni lo conocemos.



(Segunda parte) Una vez me preguntaron: ¿Cómo hacen las cosas por allá? A lo que les respondí: los que me conocen saben como soy, cómo con mano de hierro llegamos a salvaguardar el territorio istmeño, vilmente lesionado por la presencia de grupos insurgentes que a base de falsas ideologías ganaban afinidad con nuestros nacionales, ello hizo que comprendiera que no solo con armas se retomara el control, sino también a base de asistencia social, de hacer llegar las bondades del Estado a toda su población y eso logramos hacer y se continua haciendo.

Es allí donde nace la responsabilidad social del Senafront, donde nuestros uniformados se han convertido en verdaderos centinelas de la Patria.

¡Honrar, honra!

No todos pueden entender lo importante que es mantener la cultura a pesar de que el sistema nuestro esta creado para ello, me refiero a que debemos respetar a nuestros indígenas como es debido, no debemos descuidar sus temas ya que a diferencia de estos sus oportunidades de progreso no son iguales a la de los que ellos llaman latinos, respetemos nuestros bosques, veamos como el desmejoramiento de estos trae consigo los citados cambios climáticos, todo esto fue parte de nuestro norte, en este orden de ideas el Ministerio de Gobierno juega un papel protagónico.

Hoy en día se dan otras amenazas y otros retos, pero el norte no se debe perder, al hablar de temas migratorios, siempre se debe buscar que estas personas no atraviesen nuestra selva del Darién ya que esto ocasiona un daño mutuo, tan grave como la muerte de estas personas y la destrucción de nuestros bosques que es irreversible, otro tema es el daño a nuestra cultura, sepamos que el contacto y atención que brindan nuestros indígenas a estas personas genera cambios en la naturaleza de los nuestros, sin hablar de una falsa economía.



Por todo esto, el tema siempre fue tramitar una ruta segura, coordinada por nuestras cancillerías, sin que nadie sea afectado, tenemos que tener claro cuales son nuestros intereses y cual es el daño que con malas decisiones podemos causar, no hace sentido hablar de una ruta ideal que atraviese el Darién sin hablar de la destrucción a la naturaleza que causaría el abrir el conocido tapón del Darién.