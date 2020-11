En el Día del Periodista

Ser periodista es consagrar su formación en dar a la luz los acontecimientos, demostrando interés profesional en el desenvolvimiento de los hechos que diariamente cambian a cualquier sociedad; sin embargo, resaltar la veracidad informativa no es una labor fácil.

Los regímenes políticos y gubernamentales y la sociedad inculta, pueden causar el detrimento de la labor periodística e informativa que una nación debe recibir.

Gaspar Octavio Hernández, considerado un icono del periodismo y letras panameñas, fue uno de los defensores de nuestra reciente nación separada de Colombia, destacando en sus escritos el verdadero anhelo de los istmeños, quien señalaba las injusticias cometidas por los gobiernos antes de 1903.

Su mayor logro profesional fue en la Redacción de la Estrella de Panamá.

Fue uno de nuestros periodistas que demostró una verdadera capacidad profesional frente a los cambios políticos, culturales y económicos, cuyas consecuencias se verían después del 18 de noviembre de 1903, fecha que se firmaba el Tratado Hay Bunneau Varilla, convenio que puso a Panamá como un Estado dentro de otra nación.

Como periodista, la personalidad de Gaspar Octavio Hernández, no temía lo inevitable, dispuesto a combatir, desde la mesa de redacción, cualquier actitud cuestionadora que fuese en contra de los ideales de un Panamá libre frente a los verdaderos retos que la nación empezaba a tener.

Gaspar Octavio Hernández fue un gran defensor de los intereses patrióticos nacionalistas de Panamá.

Ser periodista en este mundo actualizado en la tecnología y el internet, es comprender el alcance y desafío a que los medios de comunicación en el mundo han llegado, aunque es importante visualizar el aporte de nuestra profesión a la cultura e identidad nacional, donde los ciudadanos de este país deben sentirse satisfechos por los cambios que los medios de información realizan para dar um periodismo serio y responsable.

Para muchos, el legado de un periodista es mantener un aceptable compromiso con Dios y con la nación, porque sus obras y acciones serán cuestionadas o pueden ser recordadas como alguien que trabajó en beneficio de toda la nación.

Ser la voz combativa de la verdad informativa no es fácil, no es fácil cuando las esferas gubernamentales desean empañar sus acciones con actitudes irreverentes que no benefician a la sociedad.

Como periodista, hay que mantener la dignidad, pureza, ser completamente imparcial, sin dejarse llevar por acciones adictivas que propicien la indecencia.

En este día, un saludo a todos los que dan a conocer las noticias, comentarios de opinión, sea en periódico, radio o televisión, como también a los que dirigen un programa en radio, a los redactores y a quienes se destacan en las diversas páginas de opinión y las páginas digitales.

Felicitaciones a todos los periodistas en su día y que la luz espiritual sea el buen conductor en sus labores informativas.

Comunicador social.