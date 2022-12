¿Eres Team #Trading o Team #Inversión?

Los términos “trading” e “inversión” se utilizan muy a menudo en el mercado de valores, y aunque son dos disciplinas diferentes, se suelen confundir. Mientras que “invertir” se refiere a la compra de un activo que rinde beneficios a mediano y largo plazo, el “trading” se remite a quienes realizan transacciones -a más corto tiempo - en los mercados financieros.

Inversión, un enfoque a largo plazo

El Inversor es conservador, es pasivo. Cree fielmente en el valor de una compañía a lo largo del tiempo, por lo que no le afecta los cambios de precio que ocurren en el transcurso de días o semanas. Estudia el negocio de la compañía donde invertirá y compra solo empresas con éxito comprobado. Se concentra en hacer una buena compra, por lo que un análisis previo y a profundidad es una de sus prácticas más relevantes. “Conoce a la empresa y analiza si está generando beneficios, estudia su facturación, si tiene deudas, entiende su negocio y observa los mercados en que compite”, señala Daniela Salazar (@neurodany), contadora pública y especialista en inversiones. Al final, loque busca un Inversor es crecer su capital en un periodo más largo de tiempo.

Trader, el especulador nato

A diferencia de un inversor, el Trader es más agresivo, arriesgado, trabaja a corto plazo, aunque invierte más tiempo en su labor. Se concentra en el precio de la acción, independientemente de qué vende la compañía, porque busca rentabilidades más recurrentes que el Inversor. Su objetivo es descubrir cuál será la dirección del próximo movimiento del precio.

Para el Neuro Coach Financiero, Randy García (@neurorandy), el trading es simple; lo complejo es ordenar nuestra mente.“El trading no es una ciencia exacta y las personas pueden frustrarse. Muchos pasan por alto que debe ser rentable en el tiempo, capaz de generar ganancias y adaptarse a todo tipo de situaciones”.

Asegura que no conocer la materia provoca grandes desilusiones y pérdidas. “El trading no es fácil, requiere de disciplina y también establecer un sistema de gestión de riesgo. Son muchos los testimonios de personas que, sin conocimiento alguno, se dejan llevar impulsivamente por corredores de bolsa de poca experiencia, y terminan perdiendo dinero en exceso. Lo aconsejable sería apoyarse en un coach, mentor o un consejero experto”, señala el especialista.

Ciertamente ambos campos conllevan un margen de riesgo, por lo que el éxito no solo se basa en el tiempo que una persona le dedique a educarse, sino también al manejo de sus emociones. Un Trader o un Inversor puede que tenga conocimientos de los indicadores y las señales, pero si no cuenta con los estudios adecuados y no sabe gestionar sus emociones, el riesgo incrementa considerablemente.

Ya sea que te identifiques con Team#Trading o Team#Inversión, se trata de valorar e investigar las opciones. La elección de uno u otro se reduce a la tolerancia al riesgo y a las expectativas de velocidad que la persona tiene para crecer su patrimonio.

