¡Felicidades, Productores y Profesionales de las Ciencias Agropecuarias!

Cada 8 de octubre se celebra el Día del Productor y Profesional de las Ciencias Agropecuarias en Panamá. Esta celebración tiene como propósito reconocer el arduo trabajo, esfuerzo y dedicación de los hombres y mujeres del campo, así como de los técnicos y científicos que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del agro panameño. Fue declarada oficialmente mediante el Decreto Ejecutivo No. 18 del 16 de abril de 2007, aunque existen antecedentes de reconocimiento que datan de 1981, con el Decreto Ejecutivo No. 35.

Entre los reconocimientos otorgados en esta edición 2026 se tienen los siguientes:

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

-Mejor Gran Productor, Medalla Rafael Grajales: Hormoz Safi Shojaei

- Mejor Mediana Productora, Medalla Rafael Grajales: Lorenza Rivera Víquez

- Mejor Productor de Agricultura Familiar, Medalla Rafael Grajales: Jaime Rodríguez P.

-Profesional Destacado, Medalla Enrique Enseñat: Olmedo Óscar Olmos Gómez

-Investigador Destacado, Medalla Germán De León: José Ángel Lezcano Barrozo

-Extensionista Destacado, Medalla Manuel E. Melo Villar: Rubén Darío Ramos Medina

-Mejor Finca Agroturística, Reconocimiento: Finca RUFA, Enith Noemí Flores Grimas.

Como ganador de la Medalla Germán De León en el año 2025, además de sumarme a las felicitaciones para los ganadores de este año, considero propicia la oportunidad para resaltar por qué estas iniciativas merecen seguir siendo implementadas y fortalecidas:

-El sector agropecuario constituye uno de los pilares fundamentales de la producción de alimentos, por lo que es de importancia estratégica valorar el esfuerzo y dedicación de los hombres y mujeres que se desempeñan en esta noble labor.

-En relación con lo anterior, la seguridad alimentaria, especialmente frente a escenarios de variabilidad climática, como la emergencia nacional declarada a raíz del fenómeno de El Niño, remarca la necesidad de brindarle al sector agropecuario el merecido sitial que le corresponde, a la par de la salud y la educación. Una nación sin alimentos no tiene fuerza laboral, es más proclive a enfermarse y difícilmente podrá avanzar adecuadamente en sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

-El agro puede generar oportunidades de empleo dignas y sustentar modos de vida necesarios para atender las necesidades, demandas y aspiraciones de buena parte de la sociedad panameña, considerando que una importante proporción del territorio nacional comprende relieves montañosos y zonas costeras ricas en recursos naturales y biodiversidad funcional.

-Gratitud y simpatía hacia quienes creen en un camino diferente. De manera jocosa, un colega a quien respeto y aprecio muchísimo me dijo, al inicio de mi carrera profesional, que muchas veces el Estado "no agradece ni guarda rencor" y que "no hay mayor satisfacción que el deber cumplido". Sin embargo, al implementar estos mecanismos de reconocimiento, en cierto modo se brinda una muestra de gratitud a quienes hacen la diferencia y, además, puede servir como inspiración para que otras personas emulen su ejemplo.

Si bien en un escrito previo se habló de que no se debe vivir obsesionado con perseguir la excelencia, esto no contradice necesariamente lo satisfactorio que resulta recibir legítimamente un saludo y agradecimiento por la buena labor ejecutada. Reitero mis más sinceras felicitaciones a todos en este día dedicado a los productores y profesionales de las Ciencias Agropecuarias. ¡Bendiciones para todos!