Filosofía/ Los límites del pensamiento

La mente se configura en forma de capas, en su conjunto producen una totalidad virtual, una entidad toda poderosa con la potestad de hacer cualquier cosa en el plano abstracto. Esta entidad no es únicamente un "ser existencial antropomórfico", sino, un ser inmaterial, lo que implica la imposibilidad de conocerlo formalmente, aunque sí que es posible comprender algunas de sus cualidades desde la filosofía, ciencias de la mente y quizá algunos términos de la no ciencia.

La entidad virtual es producida por la combustión entre objetos energéticos, que en el plano tridimensional aparecen como bolsones de átomos que vienen y van, existen, se van degradando y cambian finalmente de forma. La entidad virtual tiene tres componentes bien marcados, la "no materia-energía-materia", estos elementos son inseparables. La no materia es mente, y la mente es la capacidad que tiene la materia de pensar y pensarse a sí misma, de crear un ser existencial en el plano de lo real. La mente tiene una base material y en su forma más específica material biológico, combustión de materia viva. La mente cambia si cambia el material viva, en el sentido evolutivo, pero también, el material vivo cambia si cambia la mente, en el sentido psicológico. Es decir, la mente es heterogénea en tiempo y espacio. Una última consideración, la mente es más externa que interna, cuantitativamente hablando. Dicho de otra forma, la mente es colectiva, la mente se desdobla, concibe al otro, pero también, concibe su propia existencia como si fuera otro.

El pensamiento es facultad de la mente, determinación en el sentido de los límites del pensar entre la sabiduría y la más profunda ignorancia, construcción y desconstrucción de ideales, en el sentido de motivación y estímulos; en el caso humano ideales en el sentido de proyectos. La mente es combustión de redes neuronales, cada zona de la red contribuye a una función de la mente. Pues, el pensamiento es actividad no material de origen energético ¿cómo se explica la conexión entre mente y cerebro? Hay una respuesta parcial, no existe unión de dos cosas por medio de un conector, existe un objeto que produce una combustión.

La plenitud del pensamiento es una condición material exterior, duradera en el tiempo que permite el desarrollo del pensar, la sabiduría, la plenitud del pensamiento implica liberación, pensar en el mundo, construcción de criterios sobrios de cada vivencia mediante la lógica y la razón. Por otro lado, la esclavitud del pensamiento es carencia de condiciones externas, reproducción de una versión de los hechos, muchas veces sin sentido lógico, la esclavitud del pensamiento es ignorar herramientas conceptuales para elaborar nuevos pensares. Finalmente, la plenitud y la esclavitud del pensamiento no son objetos diferentes, son uno. Sin embargo, la mente que se piensa a sí misma es capaz de transformar el entorno y crear condiciones para la plenitud del pensamiento, de no ser así aumentan otros matices y en particular el matiz esclavista.