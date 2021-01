Gloria Gaynor: “I will survive”

Las personas con sus sombreros welcome 2021 cantaban y bailaban, cuando Gloria Gaynor, quien a sus 77 años de edad, interpretaba I will survive en Times Squares, New York, transmitían un mensaje al mundo, no perdamos nuestra alegría, sobreviviremos.

Gloria Gaynor performs 'I will survive' in Time Squares: https://www.youtube.com/watch?v=QpPuNIfnG5M

Ríe, ama, sueña, disfruta, ilusiónate, emociónate, si tienes estos sentimientos positivos y buscas tus raíces religiosas tendremos nuestro escudo hacia la negatividad que origina el coronavirus.

Mantengamos nuestra actitud positiva, si Gloria Gaynor a sus 77 años tenía esa energía para cantar y bailar, tú que estás en tus quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años o más, puedes sobrevivir a esta tempestad. Levántate, vamos a cantar y a bailar para decirle al COVID-19, I will survive, conmigo no puedes.

Comparto contigo, la relación que he establecido entre la letra de la canción 'I will survive' de Gloria Gaynor y las enseñanzas que me ha dejado esta pandemia.

First I was afraid: tuve miedo pero debo alimentar mi alma y mi mente con pensamientos positivos.

Kept thinking I could never live: Las estadísticas del virus alrededor del mundo, que han causado miles de muertes, me llenó de tristeza.

But I spent so many nights: No gastemos las noches torturándonos con pensamientos negativos.

Thinking how you did me wrong: piensa en las habilidades que ha desarrollado la pandemia en ti y qué ventaja puedes obtener de ello.

I grew strong: la pandemia nos dio la opción de ser más fuertes o débiles. En nosotros está qué alternativa escoger.

I learned how to carry on: hemos aprendido a manejar la situación y seguir adelante trabajando por alcanzar nuestros sueños.

Go on now go walk out the door: Coronavirus, con nosotros no puedes.

Cause you are not welcome anymore: no eres bienvenido en nuestras vidas y en nuestro país.

Were are not you the one who tried to hurt me with goodbye: pasemos la página de nuestro libro de recuerdos y no dejemos que los problemas económicos, derivados de la pandemia, afecten nuestra salud mental, confía en tus raíces religiosas.

As long as I know how to love: si tienes amor en tu corazón, por más desilusionante que esté el panorama, verás oportunidades en esa oscuridad.

I know I will stay alive: 2021 su sinónimo debe ser alegría porque estamos vivos.

I have got all my life to live: estamos vivos y hemos aprendido a valorar el tiempo que compartimos con nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo.

I have got all my love to give: aprendimos a dar amor a nuestra burbuja familiar.

I will survive: Hemos sobrevivido, confía en Dios, y el año 2021 será mejor.