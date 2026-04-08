Si, cierto, existe otra cara de la luna, esa otra parte donde hay en lo común de los mortales una guerra silenciosa : vicios, envidia, amenazas, deseos violencia psicológica que está en la que el otro no quiere comunicarse, ambiciones fuera de lo normal y todo esto genera mucha violencia a nivel interno.

Por supuesto, nadie estamos libres de padecer esta violencia silenciosa diaria que ya forma parte de nuestras vidas: faltas de respeto, guerras que entran por la televisión o por los medios, desastres ecológicos, contaminación, entre otros tantos.

¿Qué es lo que hace que cada vez más niños sean más propensos a la violencia?

La infancia es una edad que es infantil y donde el niño antes no sabía nada y comenzaba su camino a la experimentación.

Hoy cada vez vemos más casos de suicidio en niños y adolescentes y niños más agresivos.

Claro, debemos ver que no hay educadores reales, los padres no ejercen como tales.

Son varios temas, una sociedad que está desestructurada también afecta al niño y como no le va a afectar.

Si nos vamos a otros aspectos, pero tocando lo mismo la gente está por ejemplo en un partido de fútbol y se comporta de forma no adecuada insultado, fomentado la xenofobia etc.

Es decir, la gente por el hecho de PAGAR, da poco y exige mucho.

Porque ha pagado exige sensaciones, muchos goles, etc.

Pero los jugadores están ahí no para satisfacer tus DESEOS, sino para jugar y luchar contra el contrincante.

Están los que lanzan dardos contra los migrantes como si esa energía negativa no les fuera a volver algún día en su contra.

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No hay en el mundo una fe para cambiar las cosas, y estamos hablando de posibilidad futura y no de religión.

Sirvan estas notas de reflexión ante nosotros mismos y las vidas que llevamos.