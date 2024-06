¿Hasta cuándo con el “juega vivo”?

La indignación popular crece cada día más mientras vemos cómo los funcionarios salientes del Gobierno se aferran a sus prácticas corruptas y al "juega vivo" hasta el último momento. Ya estamos hartos de ser testigos de cómo aquellos que deberían servir al pueblo se dedican a desfalcar descaradamente los recursos del Estado, beneficiándose a expensas de todos nosotros. ¿Acaso estos años no han sido suficientes?

Recientemente, hemos visto cómo, con excusas que rayan en lo ridículo, continúan las autoridades salientes tratando de llevarse más dinero del Estado poniendo en manifiesto que el problema de la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos para Panamá.

Uno de los ejemplos son los mutuos acuerdos firmados de ciertos funcionarios que, a pocos días de dejar sus cargos, claramente buscan su beneficio personal. Esta falta de escrúpulos y de respeto hacia el pueblo panameño es inadmisible.

Es inaceptable que, mientras la mayoría de los panameños luchamos por llegar a fin de mes y lidiar con el aumento del costo de vida, funcionarios del Gobierno sigan saqueando las arcas del Estado con total impunidad. La falta de agua potable, el deterioro de la seguridad social y la crisis migratoria en Darién son sólo algunos de los problemas que deberían estar en el centro de la atención del Gobierno, y no los intereses económicos de unos pocos.

La corrupción no sólo destruye la confianza en nuestras instituciones, sino que también socava nuestra democracia y frena el desarrollo del país. Cada acto de corrupción es un golpe directo a la esperanza de un futuro mejor para nuestras familias y nuestras comunidades.

¿Cómo podemos avanzar como nación si quienes están en el poder se dedican a desangrar los recursos que deberían ser usados para mejorar nuestras vidas?

Esperemos que el nuevo Gobierno tome medidas drásticas para erradicar estas prácticas corruptas y garantizar que los recursos del Estado se utilicen para el beneficio de todos los panameños. Debemos exigir transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de Gobierno. No se trata sólo de promesas de campaña, sino de un compromiso real con la justicia y la honestidad.

La lucha contra la corrupción no es tarea fácil, pero es un deber que no podemos eludir. Necesitamos un cambio real, un Gobierno que trabaje para el pueblo y no para sus propios intereses. ¡Basta ya del juega vivo! Es hora de recuperar nuestra dignidad y construir un Panamá justo y equitativo para todos.

Es nuestra responsabilidad como ciudadanos permanecer vigilantes y exigir que se cumpla con transparencia y justicia. No podemos permitir que la corrupción siga siendo la norma. ¡Panamá merece algo mejor!

El nuevo Gobierno tiene una oportunidad única para demostrar que es posible gobernar con integridad y dedicación al servicio público. Debemos apoyarlos, pero también exigirles resultados concretos. La corrupción no es un problema que se resuelve de la noche a la mañana, pero con voluntad política y el apoyo del pueblo, podemos empezar a construir el Panamá que todos soñamos.