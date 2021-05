Herramientas y educación constructivista

La tecnología no es en sí misma un cambio de paradigma educativo, las TIC´s son herramientas que deben usarse bajo el concepto de inteligencias múltiples de educación, centradas en el estudiante, en el desarrollo de sus capacidades, en el descubrimiento de sus habilidades y para ayudarlo a pensar de forma crítica y reflexiva; porque usar las TIC’s bajo el viejo paradigma es perpetuar el problema, y de hecho como Panamá no usaba casi tecnología y menos educación a distancia, ni virtual, se confunde al usarla ahora en pandemia como un adelanto, es falacia, solo trasladan el salón presencial al aula virtual y pretenden enseñar igual, pero a través de una pantalla. Se trata realmente de enseñar con constructivismo, usando tecnología para hacerlo más accesible y atractivo, pero enseñar realmente.

En otras palabras, la tecnología y herramientas son solo eso, vías para enseñar; enseñar implica Cómo se enseña, Qué se enseña, Por qué se enseña y Para qué se enseña, de acuerdo con la población y momento de los procesos de asimilación, acomodación, conocimientos previos y significativos, la cultura y su importancia en la enseñanza-aprendizaje, así como la creatividad y metacognición.

En Panamá, en general, la escuela sea pública o privada, es altamente conductista, se basa en tareas, lecciones, exámenes y calificaciones. No se trabaja en evaluación formativa, no se respetan las inteligencias múltiples y se impone el criterio del docente, de modo que no hay pensamiento crítico, sigue el sistema presentado en el documental La Educación Prohibida, que invito a todos a ver.

Queda en manos de buenos docentes, comprometidos, sacarnos el "chip" mental, implementado allí por ese obsoleto sistema desde hace más de 40 años y ser todo lo contrario al sistema, enseñar con vocación, pasión, respetando las múltiples capacidades humanas, dejar de ignorar que todos son inteligentes y lo que nos toca es descubrirlas y fomentarlas, desarrollarlas y llevar a la persona al éxito, no al fracaso y aun cuando no se deje guiar, ver qué se lo impide y derivar en quien pueda ayudarlo.

Convencerse de que mientras más gente exitosa hay, mejor sociedad tenemos. Aclaro no se trata de regalar notas, no es un sistema conductista, se trata de llevar al éxito contando con las capacidades únicas de cada quien, es un trabajo muy serio, comprometido y valiente.

Debemos rebelarnos al sistema, es casi la única alternativa, puesto que si sabemos el atraso que tenemos y no logramos que las personas tengan éxito, y que de ese éxito impacten a otros, puesto que las personas exitosas, felices, con calidad de vida y bienestar, suelen querer el mismo bienestar para otros.

Fomentar la famosa "competencia" (por notas), es seguir en el abandono en que está el sistema, de no hacerlo es tal cual como en los años 80, se sabía de constructivismo y optaron por seguir sin cambios, en un país que con los recursos económicos y la mejora educativa, hubiésemos tenido mejor país, porque todo lo que hoy vivimos es producto de no accionar; pero, sobre todo, lo triste es saber y no aplicar, ese es el peor error, pues qué sentido tiene saber de todos estas teorías constructivistas, ellas no son mero contenido para guardar en el banco de saberes, como Paulo Freire la llama: Educación Bancaria.

Ellas son para saber cómo enseñar adecuadamente y lograr una mejor sociedad, porque el impacto de la docencia se nota en cada rincón que vamos, en cada acción que ejercemos, en el país que tenemos, desde lo psico-socio-econo-político. Todo, la mejora de nuestra vida, la forma de pensar, explorar las miles de capacidades de cada persona, explotar sus inteligencias, hacerlos dueños de su vida, menos dependientes, más fortalecidos para enfrentar conflictos y manejar problemas.

La educación es el todo, si no hacemos algo ya, si vemos el país que tenemos, ¿qué tendremos en 20 años?

Cada uno de los que se hace llamar docente, es un ente de cambio social poderoso, su trabajo no es ir a dar un contenido, su trabajo es lograr que cada persona use al máximo su potencial y para hacer eso se debe ser constructivo, no se puede con el viejo esquema, ese solo saca individuos como en una fábrica, no seres pensantes y que accionan su destino, queremos los que contribuyen a una mejor sociedad y aporten al cambio que esperamos para Panamá.

Luchemos por la Educación constructivista.

Psicología Jurídico- Forense/Docente.