Jazz en Pedasí: un pueblo sin rascacielos muestra cómo se construye el silencio

El jazz no llena estadios. No se hace viral. Exige que te sientes y bajes la velocidad. Traer eso a un pueblo de calles de tierra es gran paso. Es decirle al país que no todo se resuelve construyendo. Esa paz fue lo que se vivió el fin de semana en Pedasí con el Jazz Experience 2026.

Este es un evento que educa más que cualquier discurso de "inversión en juventud". Si de verdad creemos que la cultura es desarrollo, el Jazz Experience no debería rogar presupuesto. Debería tenerlo. No para más luces. Para talleres en la escuela. Para que el hijo del pescador aprenda batería y no solo venda pulseras.

Este es un punto a favor de las autoridades organizadoras de esta actividad, MiCultura, Autoridad de Turismo y la Alcaldía de Pedasí. El sonido y la magia llenó el Parque Central de Pedasí.

Las sonrisas de los presentes no se hacían esperar. Fue un espectáculo de lujo.

Pedasí ya entendió su ventaja. No va a ganarle a la ciudad en rascacielos. Su ventaja es ser el lugar donde Panamá va a respirar. La Mejorana lo hizo con folclore, pero el Jazz Experience lo hace con silencio entre nota y nota, donde hasta los pequeños de la casa pasaron una velada agradable.

Al final, el país está obsesionado con construir. Y esto no está mal; sin embargo, si no construimos espacios para pensar distinto, vamos a terminar siendo un país vacío.

Después de tanto ruido político, Pedasí nos dio un plan B: bajarle volumen y gozar de un espectáculo brillante.

Además, la ruta gastronómica ofreció todo tipo de bocados, tanto tradicionales de la región como otros platillos que alegraron el paladar de los presentes. Y, ni hablar de los artesanos del área que pudieron mostrar a locales y extranjeros sus trabajos que elaboran a pulso. Es un respiro a la economía del área.

El jazz es un espacio para la paz y la libertad. Nos recuerda que el arte nos devuelve el sentido de lo que significa disfrutar el momento.

El jazz nos recuerda también que vivimos en un país donde todavía se pueda escuchar música sin prisa.