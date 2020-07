Jubilados truncan a la juventud

El derecho al trabajo es una condición inalienable de todo ser humano, pero hay circunstancias especiales

Versión impresa

El Estado, el gran empleador, lo administra el Gobierno, a cargo de un grupo de hombres que ostenta la función de nombrar, suspender y destituir a personas que prestan un servicio a la nación

Para el propósito de esta reflexión definiremos:

Jubilado: persona que por sus años de cotización a la Caja del Seguro Social se hace acreedor a recibir una pensión por vejez

Juventud: persona en plena actividad productiva.

Por lo general, recién casados, con compromisos de pagar casas, escuelas de sus hijos, etc.

Es una lógica que si por necesidad debo reducir personal, si llegase haberse filtrado algún jubilado (cuando yo me jubilé en 1998, se me dijo que se me tenía prohibido trabajar en el Ministerio de Educación).

Derogaron las Jubilaciones especiales a los maestros.

VEA TAMBIÉN: El negocio de gobernar

Permitieron jubilarse y seguir trabajando (Un craso error)

Ancianos, ya sin fuerzas, pero ambiciosos a tener doble sueldo, siguen en sus puestos de trabajo.

Todos estos cambios son producto de haber derogado leyes que no permitían al Jubilado seguir trabajando

VEA TAMBIÉN: Una crítica al libre mercado desde Adam Smith

Están despidiendo a jóvenes con compromisos de pagar sus casas, educar a sus hijos.

En su lugar, colocan los llamados "cuadros políticos" del Partido Gobernante.

Como dijo el expresidente Endara: "Panamá es un gran pastel, el que se reparten cada cinco años" .

Maestro jubilado.