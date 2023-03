Juventud: divino tesoro, Algo que no debemos malograr

Es cierto, me encuentro generacionalmente impedido para escribir este artículo, pero es mi deber moral hacerlo. Me inspiro en lo que una amiga me texteo recientemente: "ocho de cada diez jóvenes panameños, están pensando en emigrar". Que quieran emigrar no es el problema.

Parte de nuestro ADN como ser humanos nos motiva a movernos de aquí a allá como gitanos. El inconveniente está cuando esto se traduce en una fuga masiva e innecesaria de talento.Todo tiene que ver con el número de oportunidades con las que cada joven pueda contar e igualmente con una motivación para permanecer en el país, sin tener que buscar alternativas fuera.

Todo en conjunto tiene que ver con el potencial que un joven pueda ponderar en relación con las posibilidades de crecer como un adulto dentro de una sociedad con calidad de vida. Nadie desea convertirse en delincuente por la falta de oportunidades. Pero la cultura del "juega vivo' que predomina en nuestro país, realmente no contribuye a la formación de excelencia de nuestra juventud.

Aquí es que la familia, la escuela y el Estado juegan un papel crucial en la vida de estos ciudadanos en vías de desarrollo. La conjunción de estos tres elementos es demasiado importante, pero debe ser tratada de manera eficaz.

De allí que una buena orientación en casa; que la formación en los centros de estudios y la implementación de medidas para atraer la inversión y aumentar las plazas de trabajo por parte de los gobiernos, sean ejecutadas de acuerdo con su rol dentro del proceso de preparar a los jóvenes para que estos se conviertan en ciudadanos ejemplares, son primordiales.

La clase política criolla debe tomar en consideración que gran parte de la población votante se encuentra por debajo de los treinta años. Esto sin embargo lo debe hacer de manera responsable. La oferta que presenta cualquier candidato debe estar basada en el principio que todos fuimos jóvenes alguna vez y deseábamos que se nos tomara en cuenta, no solo por nuestro voto. Es tiempo de dejar a un lado el egoísmo y la mezquindad y que pensemos como una nación. No deseamos una sociedad ignorante y malograda.

Ello se conseguiría, sembrando talento, abonándolo y cuidando que no crezca torcido. Los políticos también tienen prole. Así que porqué no comenzar dando el buen ejemplo. Quizás alguien dentro de su descendencia escoja la política como carrera, ya que hay políticos buenos, como lo fueron Belaunde Terry, Lincoln, Mandela y Olaf Palme en su momento.

¿Pueden nuestros políticos asimilar esto?Es necesario que veamos más allá de nuestras narices, ya que muchos somos padre o madre y algunos abuelos y si no lo son, por lo menos tíos o madrinas. Nos llegará el momento de partir, pero nos sobrevivirán las siguientes generaciones, aquellas a las que debemos dejar un legado. Qué mejor herencia que una nueva sociedad cuyos pilares sean la decencia y la excelencia. Aún estamos a tiempo para construir un Panamá de oportunidades, uno en el que el joven o la joven no tengan la necesidad de emigrar o recurrir al delito para sobrevivir.

No hacerlo nos convierte en alguien tan malo como el político que criticamos. Claro, es fácil hacerlo y voltear la mirada, para mañana llorar sin remedio al no haber actuado a tiempo.Los panameños somos un pueblo noble. En nosotros, confiaron como próxima generación, Urraca, Bayano, Belisario Porras, Amelia Denis de Icaza, Jeptha Duncan, Rosa María Britton y tantos otros. Ahora nos toca a nosotros motivar a las siguientes generaciones. No dejemospara mañana, lo que hoy podemos rectificar. Si, "Juventud, divino tesoro", pero uno que hay que cuidar y valorar para que siga rindiendo sus mejores frutos a la patria de Miro.