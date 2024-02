La consecuencias de los disturbios de los cierres

Es sorprendente la ingenuidad y capacidad para ser manipulados, que nuestro pueblo demostró en los disturbios y cierres de calles tanto en el 2022 como en el 2023.

En ambos casos, el detonante fue la insatisfacción ciudadana por la corrupción rampante y descarada que han hecho gala nuestros gobernantes en los últimos tres gobiernos. Pero también la Ultraizquierda Marxista, llámese SUNTRACS y sus aliados, los indios, los grupos de educadores y en menor proporción grupos minúsculos de médicos; han aprovechado estos movimientos para tratar de proyectarse como defensores populares y perjudicar la economía del país, con sus cierres y abusos de toda índole, incluyendo el vandalismo descarado.

En ambos periodos de inestabilidad, se ha vendido la especie de que se había logrado avances significativos de algún tipo, cuando realmente aparte de prohibir minería metálica en el país y decretar el cierre de la mina en donoso; en esta ocasión lo único concluyente fue lograr perjudicar en forma millonaria la economía y afectar grandemente nuestra imagen como país, que respeta los inversionistas y la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras.

Se logro acariciar el ego de múltiples abogados y políticos que tuvieron más de sus 15 minutos de gloria, a costa de las pérdidas económicas millonarias que el país sufrió en esos días, en ambos periodos de inestabilidad.

Aparte de lo mencionado, un grupo muy nutrido de jóvenes hizo protestas pacíficas y también mucha difusión du rante las protestas, lo que da esperanza de más seriedad en la población. Lo importante a mi juicio, no es tanto lo que ya paso, si no lo que pasara o pueda pasar.  No se ha logrado concientizar a la población a votar más inteligentemente por candidatos con propuestas claras; solo se reafirma la posibilidad de manipularlos emocionalmente, sin exigirles a quienes los impulsaban a actuar, pruebas o garantías de que lo harían de buena fe, solo que confiaran en su palabra y en lo dicho en redes sociales.

 La campaña política que se avecina, obviamente, va a estar plagada de otras manipulaciones emocionales por medio de redes sociales, no fundamentadas en exigir a los candidatos que presenten planes de gobierno sensatos; si no simplemente que se insulten mutuamente (el famoso Pa'Tras) y que entretengan al electorado con su gimnasia de oratoria de barricada y promesas vanas, sin ningún sustento para hacer un nuevo show mediático.

 Los temas muy serios del seguro social y el aumento desmesurado de la deuda por el clientelismo flagrante, se van a tener que empezar a resolver de alguna manera, y no veo francamente como lo va a hacer el gobierno que venga producto de las elecciones 2024; si no se toman medidas enérgicas y que tienen costo político como son la revisión del código de trabajo, la democratización de la educación y descentralización (vales educativos), la desburocratización del gobierno nacional (romper botellas) y desregular las actividades económicas del país para no seguir bajando los índices de libertad económica; si no subir en ellos.

Todo lo anterior es de difícil ........ y puede traer nuevos cierres de calle. En resumen, no soy para nada optimista sobre el futuro económico del país, especialmente durante el año 2024; espero equivocarme, pero lo dudo.

