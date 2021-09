La “Gesta Heroica de Cerro Azul”

Encarnación “Chong” González (alias “Chong”): “Chong” González estuvo en Cerro Azul colaborando en la lucha. Debido a la edad que tenía, a “Chong” le plantearon que bajara para que no quedara involucrado en los enfrentamientos. Dicen que lo arrojaron al mar; otros dicen que la Guardia Nacional lo llevó a Coiba.

Versión impresa

Se dice que es cierto que lo llevaron vivo a Coiba y lo fusilaron. Otros dicen que lo enterraron en Coiba”. Según el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Panamá aceptó la responsabilidad de la muerte de Encarnación González en Cerro Azul, debido a enfrentamientos entre la Guardia Nacional y guerrilleros.

Belisario Gantes Batista: Murió en Cerro Azul, el 7 de agosto del 69. De 26 años, obrero, pertenecía al grupo Vanguardia de Acción Nacional (VAN). En agosto del 69 vieron pasar guerrilleros por Cerro Azul. La patrulla de la Guardia Nacional, denominada “Machos de Monte”, hizo contacto con ellos y perpetraron una baja. El capitán Manuel Noriega reportó que la baja obtenida fue la del guerrillero Belisario Gantes de Chiriquí.

Ever Quintanar Guzmán: Está desaparecido, tenía 17 años, estudiante de secundaria y dirigente de la juventud católica de San Miguelito. Ever era dirigente de la juventud católica. Dirigido junto a los sacerdotes León Mahon y Donald, Ever se convirtió en un líder juvenil.

Cuando los sacerdotes comenzaron a oponerse al golpe militar, Ever empezó a hacer actividades para despertar a la población. Uno de los líderes fue detenido, y mencionó a Ever.

Los sacerdotes les dijeron que podían ayudarlos, pero que se dirigieran a sus casas. Ever y otros buscaron sus enseres y se fueron a la clandestinidad”. Otras personas les dieron hospedaje y los ayudaron.

Ever permaneció en Samaria. Posteriormente, lo trasladadaron a Pedregal. Ever se trasladado a otro lugar y permanecio allí. Estableció contacto con el VAN que había realizado entrentamientos en Cerro Azul, por lo que comenzaron a realizar resistencia armada. Después, Ever se fue a Majé.

Después, llegan a la Ciudad de Panamá y establecen contacto con otros. Fueron a una finca ubicada en el sector de Bajo Grande (La Chorrera).

VER TAMBIÉN: Panamá y la elección del banco CAF del 5 de julio pasado

Ever va a Cerro Azul con dos grupos: Arrieta, Ever, Belisario Gante y Elías González Santizo.

Estuvieron un par de días hasta que hubo una escaramuza y murieron algunos. Ever fue detenido vivo. Lo llevaron a Tocumen y Ever fue torturado, ejecutado y enterrado en una fosa común.

Educador.