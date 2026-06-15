La Iglesia Episcopal de Cristo a orillas del mar: símbolo de cultura y religiosidad en Colón

Los símbolos, ya sean religiosos, culturales, históricos o sociales constituyen un instrumento de transmisión de valores identitarios de una comunidad. A través de ellos se transmiten creencias, tradiciones, costumbres y formas de ver el mundo, reforzando el sentido de pertenencia y continuidad entre generaciones. Los símbolos ayudan a mantener viva la memoria cultural y la cohesión social de una comunidad.

Este 15 de junio de 2026, la Iglesia Episcopal de Cristo a orillas del mar (también conocida como la iglesia de piedra) celebra 161 años de existencia. Su presencia en la Ciudad de Colón a lo largo de estos años constituye una acumulación de historias, tradiciones y valores, convirtiéndose en un símbolo de patrimonio cultural y religiosidad que une generaciones. Por lo tanto, cada aniversario trasciende lo conmemorativo para convertirse en un recordatorio de la profunda huella cultural y espiritual que esta institución religiosa representa.

Fundada en un contexto marcado por la llegada de comunidades afroantillanas, esta iglesia representa resistencia, fe y cohesión social. En ella se entrelazan las memorias de generaciones que encontraron en su liturgia y arquitectura un espacio de identidad compartida. Como señaló Paul Ricoeur, la cultura es el tejido de símbolos que nos permite narrar nuestra propia historia y, esta iglesia, con su presencia centenaria, es precisamente uno de esos símbolos que otorgan sentido y continuidad a una comunidad viva que se congrega en torno a la Palabra. En Colón, esa comunidad ha estado marcada por la fuerza espiritual de los afroantillanos, quienes, con su música, su lengua y su fe han enriquecido la tradición episcopal, convirtiéndola en un espacio de encuentro entre lo divino y lo humano. La Iglesia Episcopal de Cristo es, por tanto, un testimonio de cómo la religiosidad puede ser también cultura, y cómo la cultura puede ser un vehículo de trascendencia.

En este aniversario, me permito destacar en esta iglesia la participación de académicas del Centro Regional Universitario de Colón, como las profesoras Donna Nurse, Patricia Reid y Alicia Small, Evet Clachar y Carlina Eversley quienes con su compromiso inquebrantable han contribuido a mantener viva la relación entre la iglesia y la educación superior. Asimismo ,merecen reconocimiento los estudiantes que, con entusiasmo, espíritu de servicio y participación activa en las diversas actividades académicas, culturales y comunitarias, han fortalecido los vínculos entre esta histórica institución religiosa y la universidad.

Escrito completo en www.panamaamerica.com.pa