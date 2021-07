La inseguridad en mi país me preocupa

Los ciudadanos de Panamá enfrentamos diversos problemas en nuestra cotidianidad, pero hoy quiero hacer referencia a una de las principales dificultades que afronta el Gobierno actual y todos los ciudadanos del país: la inseguridad.

La semana pasada, en solo tres capítulos breves de las historias diarias de nuestra ciudad, fuimos testigos de un robo en una joyería, un bloqueo de un auto, apuntando a sus pasajeros para robar su vehículo, y un maleante tratando de arrancar una mochila.

En todas las situaciones vistas, como ciudadano y activista político, mi sensación de incertidumbre, impotencia y vergüenza, me hacen pensar que estamos, lamentablemente, en el camino equivocado sobre la seguridad ciudadana.

En los tres casos, nuestra policía, "Proteger y servir" en sus funciones, ha actuado posterior a los hechos de manera eficiente, deteniendo a un sospechoso en el caso de la joyería, recuperando el vehículo robado y atrapando al carterista, pero ahora, debemos esperar una respuesta contundente de nuestro sistema de justicia, en el cual nuestra población posee más dudas que certezas.

Debemos recordar que en el Gobierno anterior (presidente Juan Carlos Varela), una de las políticas de seguridad fue suspender los portes de armas a los ciudadanos, razonando que con ello bajarían los niveles delictivos. Igualmente, se creó el programa “Barrios seguros”, representando una inversión anual de más de B/. 10.000.000,00 y que de alguna forma permitió "corporativizar" el delito con los ingresos otorgados por parte del Estado.

Al llegar el presidente Cortizo, esperábamos una política de seguridad acorde con las necesidades y realidad del país, pero hoy esta brilla por su ausencia. Los hechos así lo demuestran, me preocupa enormemente la seguridad ciudadana de usted que me lee en este instante, la de mis vecinos, amigos y familia. No podemos permitir que Panamá se convierta en un territorio de maleantes e inseguridad y estoy seguro de que todo el país o su gran mayoría hoy posee la misma preocupación.

Nuestras autoridades de Gobierno deben dejar de utilizar a nuestros funcionarios policiales para perseguir ciudadanos libres por incumplimiento del toque de queda sobre la pandemia y permitir a la policía patrullar de manera constante nuestra ciudad y protegerla. Hoy, la fuerza policial en Panamá, cuenta con más de 19.000 unidades, por lo que esperamos tener una mayor presencia policial en las calles de nuestras ciudades.

Necesitamos urgentemente un plan de seguridad para los ciudadanos. De nada sirve salir al mundo a ofrecer que vengan a invertir, si no podemos ofrecer seguridad a esos inversionistas y aún más importante, a cada persona que ha nacido en esta tierra de gracia o adoptó como su terruño nuestra gran nación.

