La Mujer en el Poder y no a la Guerra

La guerra ruso-ucraniana, denominada también como intervención rusa en Ucrania, es un conflicto que ha tenido varias etapas, cumpliendo hoy exactamente 8 años.

El 15-2-22 La Duma Estatal de la Federación Rusa votó a favor del reconocimiento de la RPD y la RLP, la decisión se envió al presidente Putin;Los diputados opinan que el reconocimiento de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk creará las bases para garantizar la seguridad y protección de los residentes de ambas repúblicas frente a las amenazas externas", explicó el presidente de la Cámara baja, Viacheslav Volódin.

Las manifestaciones de Euromaidán del 22-2-14 —inicio del conflicto ucraniano— comenzaron en noviembre de 2013 en Kiev debido a la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Redactado el 30-3-12 y firmado en Bruselas el 21-3-14.

El 22 de febrero de 2014, tras varios meses de protestas y disturbios y tras el llamado Jueves Negro (20 de febrero) en el que murieron más de 60 manifestantes, los opositores tomaron las riendas del país y ocuparon irregularmente las principales instituciones con sede en Kiev.

Seguidamente, la Rada Suprema tomó el control del país en ausencia de buena parte de sus miembros y Oleksandr Turchínov asumió la coordinación del Gobierno y la presidencia del Parlamento, cayendo así el gobierno de Víktor Yanukóvich.

La Rada Suprema destituyó del cargo a este último y tomó el control del país votando la vuelta a la Constitución de 2004, acordada el día anterior.

Rusia no reconoció este gobierno como autoridad legítima de Ucrania y declaró que lo ocurrido fue un " golpe de Estado ". Desde este día se iniciaron todos los problemas.

En el 2014, líderizaban el mundo un puñado de mujeres intrépidas y enemigas personales de Putin, a quien acusaban de guerrero, machista, misógino, autoritario, homofóbico, etc…

Estas señoras eran: Ángela Merkel, Alemania/Ursula Von Der Leyen, MOD Alemania, (hoy Presidenta de Europa), Hillary Clinton, EE.UU., Erna Solberg, Noruega, Nicola Sturgeon, Escocia, Helle Thorning-Schmidt, Dinamarca, Kolinda Grabar-Kitarovic, Croacia, OTAN, Marie Louise Coleiro Preca, Malta, Ewa Kopacz, Polonia, Atifete Jahjaga, Kosovo, Laimdota Straujuma, Letonia, Dalia Grybauskaite, Lituania, Federica Mogherini, MRE Italia, Roberta Pinotti, MOD Italia y muchísimas otras más mujeres espectaculares y brillantes.

La socialdemócrata sueca Margot Wallström demandó en 2014 igualdad de derechos para las mujeres a nivel mundial. Pidió que estuvieran representadas igualitariamente en la política, la esfera

económica y la sociedad, y que tuvieran acceso a los recursos. En ese momento, acababa de ser nombrada ministra de Relaciones Exteriores. Impulsó la presencia de mujeres en el aparato de gobierno y proporcionó fondos para proyectos feministas en el exterior.



La política exterior feminista” se convirtió en parte de la política gubernamental sueca y después del mundo entero.

Las mujeres occidentales le ganarían a Putin la partida y desde entonces, el líder ruso ha aprendido por ocho años que no habrá más guerra en Europa, y que tiene que cambiar su estrategia

internacional con esencia a KGB.

El triunfo de Occidente de hace unos días, si se puede llamar a eso triunfo, es debido sobre todo a las huellas dejadas por las mujeres desde el 2014 en el nuevo escenario europeo y

mundial.



Es esto lo que nos incita a apoyar a VALÉRIE PÉCRESSE, a ser la próxima primera mujer presidenta de Francia y de Europa, elegida al sufragio universal directo a 2 vueltas, en el único

régimen presidencial semi clásico existente en la Unión Europea, y creado por el general Charles De Gaulle en 1958.



A Francia le llegó la hora de homologarse con Europa en cuanto a la paridad de sexo, a favor de una mujer brillante y fuerte como Valérie y muchas otras más en la larga fila gris femenina del

Hexágono a dirigir el Ejecutivo galo.



“Estados Unidos y la OTAN no representan una amenaza para Rusia. Ellos no tienen misiles en Ucrania y no planean colocarlos allí”, dijo Biden el 15-2-22 a las15:45 p.m.durante la crisis bélica

de inicio de año entre Rusia y Ucrania.

Por su parte el canciller alemán Olof Scholz afirmó junto a Biden e ignorando a Macron lo siguiente: “Para nuestra generación, la guerra en Europa es inimaginable. Tenemos que asegurarnos de

que esto siga siéndolo en el futuro” y “que la ampliación de la OTAN hacia el este no está en la agenda, pero en cualquier caso rechazó que Rusia condicione cualquier futura incorporación

a la alianza”.