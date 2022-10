La nueva China

En 1972, Den Xiaoping asumió el poder en la República Popular China. Este sucedió al Presidente Mao Zendong. El itinerario de la China milenaria marcó el tránsito de la abolición de la China feudal y colonial a la China moderna con una economía socialista de mercado, lo que significó importantes inversiones en el desarrollo nacional y el bienestar social del pueblo chino. Este fenómeno fue caracterizado en forma ejemplar por el Dr. Ricardo Arias Calderón en su libro "China desde Panamá";, publicado en el 2006, según el cual, Den Xiaoping fue quien abrió las puertas a un futuro moderno, pues emprendió la política de reforma y apertura con las modernizaciones en agricultura, en industria, en ciencia y tecnología y en defensa. Arias Calderón efectuó dos viajes a China en su condición de Presidente de la Internacional Demócrata Cristiana.

Arias Calderón, al igual que muchos panameños, propugnó por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y China, las que se formalizaron hace 5 años, en 2017. De allí, que cuando hace 20 años inicié mis gestiones para constituir la Asociación Panameña de Amistad con China, de la cual fui su primer Presidente, invité al Dr. Ricardo Arias Calderón, en su condición de ex Primer Vice Presidente de la República, para que fuera Presidente honorario de esta Asociación, junto con los ex Presidentes Guillermo Endara Galimani, Jorge Illueca y Francisco Rodríguez, al igual que el empresario Boby Tzanetatos.

En ese momento Panamá tenía que decidir entre tener relaciones con China Popular que era y sigue siendo el principal mercado asiático o mantenernos unidos a Taiwán, cuya economía no podía competir con la de China. Bajo el principio de una sola China, no se podía seguir manteniendo relaciones diplomáticas con Taiwán. Cuando Panamá estableció relaciones diplomáticas con China Popular, 171 Estados mantenían relaciones diplomáticas con dicho país y sólo 14 países tenían relaciones diplomáticas con Taiwán.

Un aspecto importante que merece ser considerado en este nuevo entorno mundial, es que la República Popular China ha planteado insistentemente la reunificación pacífica con Taiwán, de la misma forma en que se efectuó la reincorporación de Hong Kong y Macao al territorio Chino, por lo que el viaje efectuado a Taiwán en julio pasado por la señora Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, es incongruente con la reunificación pacífica de China y Taiwán. La actuación de la Presidenta de la Cámara de Representantes, fue notoria por presidir un Órgano de Poder de los Estados Unidos de América. Dicho acto es violatorio del principio de una sola China reconocido por las Naciones Unidas en su Resolución 2758 de 1971.

Igualmente desconoce la "Declaración de Shanghai de 1972", firmada entre Mao Zedong, Presidente de China y Richard Nixon, Presidente de los Estados Unidos de América. Desconoce además lo establecido en la Declaración Conjunta de 1979, firmada entre la República Popular China y los Estados Unidos de América.

Cuando se analizan los avances de China en todos los campos, no podemos ser guiados por posiciones de ultraconservadores que con sectarismo exacerbado aprueban o rechazan lo que se ajusta o no a sus caracterizaciones ideológicas. Se debe valorar por el contrario, el esfuerzo programático de Deng Xiaoping y de los que lo sucedieron en el gobierno de China, incluido el Presidente Xi Jinping, para cohesionar una economía que fusiona lo mejor de las técnicas de producción capitalista con lo mejor de un socialismo renovado ajeno a todo dogmatismo. China ha demostrado que no es un país imperialista y con Panamá participó conjuntamente en el Movimiento de Países No Alineados.