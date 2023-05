La persecución contra RM

Seria imposible en un solo artículo, contar en detalle todo lo sucedido, todo lo que se ha hecho tanto en contra de nuestro Líder Indiscutible Ricardo Martinelli, como contra quienes integraron su gobierno entre 2009-2014, muchos aun pagan cárcel por investigaciones que demostraron estar amañadas y dar cuenta de una justicia selectiva; por el contrario, hasta ahora no hay un solo detenido ni investigado de los chanchullos de los gobiernos 2004-2009 ni 2014-2019 ¿Será que en esos gobiernos no hubo corrupción o será que no hay jueces para esos casos?

Ricardo Martinelli fue declarado dos veces no culpable de un proceso de supuestas escuchas telefónicas, que involucraba a personalidades de alto perfil de la política, farándula, y empresariado panameño, quienes acusaban directamente a Martinelli de intervenir sus comunicaciones, en dos juicios nada pudieron probar en contra de RM.

En los tiempos en que un oscuro personaje licorero gobernó este país, se dotó de infraestructura y recurso humano a una procuraduría paralela, para montar investigaciones y perseguir a todo lo que fuese, pareciese, se asemejara o estuviera familiarizado con Ricardo Martinelli, eso no es secreto para nadie, y sin embargo en los medios no veo ninguna investigación o juicio sobre eso ¿Cómo es posible que se desviaran recursos del Estado para perseguir a una persona o sus allegados y que todo quede impune?

En el actual gobierno, quizá en apariencia, las cabezas del Órgano Ejecutivo tomaron distancia de esta persecución, y dejaron que el MP y el Órgano Judicial realizaran su trabajo, sin embargo, en estos tiempos pre electorales, cuando empezaron a ver las encuestas y que el Líder RM es el único que las encabeza, y que los ponys electorales ni licuados lo alcanzan, han dejado ver su desesperación y parece que también pretenden meter sus manos en la justicia para que de alguna manera inhabiliten al "Loco" y no pueda correr.

Los "grandes errores" de Ricardo Martinelli fueron: romper con la mezquina repartición (o dizque alternancia) panameñista-perredista del poder, poner a pagar impuestos a los económicamente más favorecidos, cumplirle las promesas electorales al pueblo, mejorar el transporte, mejorar la educación, mejorar la economía, acabar con el negociado de los mismos de siempre que se ganaban las licitaciones públicas siempre. Esas son las razones por las cuales lo persiguen.

Pero la razón más grande para perseguir ahora al señor Martinelli es que, saben que si él llega a correr para la Presidencia en las elecciones del 2024, el pueblo panameño ya ha manifestado su deseo de votar por él, de ayudarlo a llegar a la silla Presidencial. Por esto, hay oscuros intereses de que Ricardo Martinelli no llegue al poder nuevamente, utilizando como obstáculo a la justicia manipulada, y si esto no funciona, son capaces de propiciar hasta un fraude electoral.

