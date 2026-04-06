La presencialidad en las universidades en la era digital

Desde una perspectiva ontológica, estar presente implica apertura al otro y disposición de interacción. La tecnología ha expandido este horizonte, posibilitando que la presencia se realice también en entornos digitales, a través de la mediación tecnológica. Videoconferencias, clases, congresos, seminarios en plataformas virtuales son espacios donde el sujeto está presente en tanto participa, se vincula y aprende. Esta transformación obliga a reconocer dos modalidades de presencialidad:

1. Presencialidad física o corpórea: presencia del cuerpo en el espacio físico.

2. Presencialidad virtual: presencia digitalmente mediada, donde el sujeto está ontológicamente presente, aunque físicamente ausente; es una forma distinta de presencia; una modalidad contemporánea del ser-en-el-mundo, un nuevo modo de apertura y relación mediado por la tecnología.

Por lo anterior, hoy el desarrollo tecnológico nos lleva a redefinir la presencialidad como una categoría plural que integra lo físico y lo virtual; en este sentido, la presencialidad deja de ser mera coincidencia espacial para convertirse en un fenómeno ontológico múltiple, propio de la actual era digital.

Esta transformación nos exige, además, repensar la relación entre cuerpo, tecnología y conocimiento. Y, en ese sentido, resulta interesante el artículo The Extended Mind ( La Mente Extendida), publicado en 1998 por Clark y Chalmers en la revista Analysis; allí sostienen que los procesos cognitivos no se limitan al cerebro, sino que pueden extenderse al entorno externo. Desde esta perspectiva, las herramientas tecnológicas, las plataformas digitales, los entornos virtuales de aprendizaje y los recursos en línea actúan como extensiones funcionales de la mente de las personas, facilitando la interacción y el procesamiento de información, transformando las condiciones del aprendizaje y redefiniendo el acto mismo de estar, pensar y aprender. La presencialidad virtual se convierte así en un espacio de construcción del conocimiento, donde la mente se despliega en interacción con otros y con el entorno digital, configurando un nuevo modelo para repensar la educación superior en tiempos digitales.

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