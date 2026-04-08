Israel respalda tregua temporal de Estados Unidos con Irán

El Gobierno de Israel respaldó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre que Teherán abra inmediatamente los estrechos y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región.

Israel también reiteró su apoyo a los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar que Irán ya no represente una amenaza nuclear, de misiles y terrorista para Washington, Israel, los vecinos árabes de Irán y el mundo.

De acuerdo con lo informado, Estados Unidos ha comunicado a Israel que está comprometido con lograr estos objetivos, compartidos por Estados Unidos, Israel y los aliados regionales de Israel, en las próximas negociaciones.

El alto el fuego de dos semanas no incluye a Líbano. "La operación en el Líbano continúa, el alto el fuego no se aplica en el Líbano", dice un comunicado del Ejército de Israel.

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron que continúan combatiendo al grupo chií libanés Hizbulá en el sur del país y afirmaron que la población que permanezca en la zona estará arriesgando su vida.

Desde el último ataque de Irán al norte del país, Israel tampoco ha registrado ataques provenientes de Líbano, que hasta ayer eran una constante en el norte del país.