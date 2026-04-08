Distribuidores tienen 30 días para entregar informe de retiro de perfumes finos a los que le cancelaron el registro sanitario

La tarde de ste miércoles, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, comunicó a la población la cancelación del registro sanitario y el retiro inmediato de todos los lotes algunas fragancias de alto costo.

Montblanc Lady Emblem Elixir (Eau de Parfum); Valentino Valentina (Eau de Parfum); y Montblanc Lady Emblem (Eau de Parfum), enumeraron las autoridades.

Esta medida se fundamenta luego de la alerta emitida por la Comisión Europea, a través del sistema de alerta rápida “Safety Gates”, tras detectar el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) entre sus ingredientes.

Esta sustancia se encuentra estrictamente prohibida en productos cosméticos por su clasificación como carcinógena y tóxica para la salud humana.

Los distribuidores de los productos deben enviar a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas un informe del retiro de todos los lotes del producto en un término no mayor de treinta (30) días.

El Minsa reitera la importancia de adquirir productos únicamente en comercios autorizados y verificar que cuenten con registro sanitario vigente, como medida clave para proteger la salud.

Las autoridades mantendrán los operativos de inspección y se procederá al decomiso de cualquier unidad antes mencionada que continúe en circulación.