La exmagistrada Angela Russo se convirtió este miércoles en la nueva Defensora del Pueblo, tras recibir el apoyo mayoritario de los diputados de la Asamblea Nacional.

Russo, que obtuvo 37 votos, venció a Rodrigo García, el candidato apoyado por la alianza entre PRD, Vamos y Moca.

Aunque inicialmente su candidatura no había pasado el filtro de la Comisión de Gobierno, un informe de minoría permitió la noche de hoy que su nombre, y el del resto de los aspirantes, figurara para el cargo.

Russo reemplaza así a Eduardo Leblanc Jr., quien más temprano retiró su candidatura.