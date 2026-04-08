Las frutinovelas irrumpen en las redes sociales

En apenas unas semanas, las frutinovelas se han convertido en el fenómeno viral más inesperado de 2026. Estas miniseries cortas, protagonizadas por frutas y verduras humanizadas con inteligencia artificial, parodian sin piedad los clásicos melodramas de la televisión latinoamericana.

El formato vertical de uno a dos minutos por capítulo ha conquistado TikTok, Instagram y YouTube Shorts.

El origen de las frutinovelas se remonta a principios de este mes, cuando un creador anónimo subió el primer episodio de “Pasión de Plátano”. En cuestión de días, el video acumuló más de 15 millones de vistas. La idea era sencilla pero genial: dar rostros, voces y emociones humanas a productos del supermercado para contar historias de amor, traición y venganza.

Cada capítulo sigue la estructura clásica de las telenovelas, pero con un giro absurdo. Un limón celoso, una fresa embarazada de un aguacate y una madrastra piña malvada son algunos de los personajes recurrentes. La inteligencia artificial genera las caras, las expresiones y hasta las voces dramáticas que acompañan la música de suspenso.

El humor surge precisamente del contraste. Mientras las frutas lloran lágrimas de jugo o se pelean con cuchillos de cocina, los guiones mantienen los clichés más exagerados del género: secretos familiares, infidelidades y cliffhangers que dejan al público pidiendo más.

Cuentas como @frutinovelatv y @frutidramas.es acumulan millones de seguidores en pocas semanas. Los creadores aseguran que usan herramientas de IA accesibles para cualquiera, lo que ha permitido que decenas de usuarios lancen sus propias series paralelas con distintos “repartos” de frutas.

La viralidad se explica por su adictividad. Los episodios cortos encajan perfectamente en el consumo rápido de las redes. Además, el absurdo visual genera carcajadas instantáneas y comentarios que alimentan el algoritmo.

Sin embargo, no todo es positivo. Algunos críticos señalan que ciertas tramas incluyen estereotipos y un leve contenido sexualizado que podría no ser adecuado para todos los públicos. La rapidez con la que se producen estos videos también ha abierto el debate sobre la ética del uso masivo de la inteligencia artificial en el entretenimiento.

Pese a las críticas, las marcas ya se han interesado. Supermercados y empresas de jugos han comenzado a contactar a los creadores para campañas publicitarias. Incluso se rumorea que una plataforma de streaming evalúa producir una versión larga con actores reales interpretando a las frutas.

Expertos en cultura digital coinciden en que las frutinovelas representan la evolución natural del humor absurdo en internet. Combinan nostalgia por las telenovelas de antaño con la tecnología del presente, creando un género completamente nuevo y accesible.