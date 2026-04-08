Diógenes Galván, alcalde del distrito de Colón, informó que la gestión municipal se encuentra actualmente limitada debido a que los concejales del distrito, hasta el 31 de marzo, no habían aprobado el presupuesto de este año.

Galván detalló que, sin este documento legal, la alcaldía no cuenta con los fondos necesarios ni con el permiso para ejecutar proyectos importantes, lo que pone en riesgo el funcionamiento de los servicios que recibe la comunidad.

Señaló que esta falta de presupuesto se vuelve aún más grave ante el reciente aumento en el precio del combustible.

“Para enfrentar este gasto extra, la administración ha tenido que aplicar medidas estrictas de ahorro, recortando gastos para que los vehículos y la maquinaria municipal puedan seguir operando a pesar de la crisis económica”, indicó el burgomaestre.

El alcalde Galván hizo un llamado a los concejales para que dejen de lado las diferencias y aprueben el presupuesto cuanto antes.

De no lograrse un acuerdo pronto, la falta de recursos afectará directamente la atención a los ciudadanos y el mantenimiento básico de la ciudad, complicando la situación financiera de todo el municipio.

Por su parte, Hugo Castro, presidente del Concejo Municipal, al ser consultado sobre cuándo se podría aprobar el presupuesto de 2026, manifestó que, de no aprobarse el presupuesto de este año, se puede modificar o, si no se aprueba, se usa el del año pasado.

Por lo que instó al alcalde a que presente el presupuesto para modificarlo, porque ya pasó el tiempo de aprobación.