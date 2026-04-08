Antai sanciona a 15 funcionarios por actos de nepotismo y uso inadecuado del tiempo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a 15 servidores públicos por casos que van desde actos de nepotismo y uso inadecuado del tiempo.

En el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), tras un proceso de investigación exhaustivo, se determinó que una Directora Nacional mantenía bajo su supervisión directa a su cónyuge, situación que vulnera los principios de imparcialidad, transparencia y equidad que deben regir el ejercicio de la función pública.

De acuerdo con la entidad, esta condición generaba una relación jerárquica incompatible con el Código de Ética de los Servidores Públicos. Como resultado, se recomendó la destitución del funcionario vinculado y se impuso a la Directora Nacional una sanción económica equivalente al 50% de su salario.

Mientras que en la Universidad de Panamá, específicamente en su extensión de la provincia de Veraguas, se comprobó la existencia de un conflicto de intereses al verificarse que dos servidores públicos con vínculo conyugal laboraban dentro de la misma unidad administrativa, lo que comprometía la objetividad e independencia en el desempeño de sus funciones.

En consecuencia, ambos funcionarios fueron sancionados conforme a la normativa vigente. Asimismo, en la provincia de Panamá, dentro de esta misma casa de estudios superiores, se confirmó la existencia de nepotismo, por lo que se procedió a sancionar a dos servidores públicos por mantener vínculos de familiaridad que contravienen el Código de Ética.

De igual manera, en el Municipio de Colón se detectaron actos de nepotismo por parte de dos servidoras públicas. Luego del análisis correspondiente, se recomendó la destitución de una de ellas, mientras que la otra fue objeto de una sanción económica, en atención al grado de responsabilidad identificado en cada caso.

Por su parte, en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), las investigaciones permitieron comprobar la existencia de actos de nepotismo que contravienen de manera directa los principios de legalidad y ética en el servicio público, motivo por el cual se recomendó la destitución de cinco servidores públicos involucrados.

En tanto, en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) se sancionó a un servidor público con una multa equivalente al 50% de su salario, tras comprobarse el uso inadecuado del tiempo destinado a sus labores, incumpliendo así con la responsabilidad y dedicación que exige el cargo.

De igual forma, se impuso sanción a una servidora pública del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) al verificarse que no cumplía con los requisitos establecidos para ocupar el cargo que desempeñaba, situación que atenta contra el principio de idoneidad y la correcta administración del recurso humano en el Estado.