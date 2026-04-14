Que se intensifiquen los operativos de búsqueda para dar con el paradero del estudiante Christian Ortega Soto, de 17 años, solicitan familiares del menor a las autoridades judiciales y a la Policía Nacional.

Cándida Soto, madre del estudiante, manifestó que ella tuvo contacto con su hijo el día sábado a eso de las 7:30 a. m., cuando él se retiró de su casa para realizar labor social en el colegio.

Indicó que de allí su hijo se comunicó con ella a eso de las 10:32 a. m., donde le dijo que iba con los compañeros a compartir en las Terrazas de Sabanitas. “Luego de allí no he mantenido más contacto con mi hijo”.

Esta madre, visiblemente afectada, señaló que conversó con compañeros cercanos de él, quienes le informaron que su hijo se dirigió hacia la comunidad de Alto de Los Lagos (corregimiento de Cristóbal Este).

Por lo que añadió que toda la información que ha recopilado se la ha entregado al Ministerio Público.

“Yo me siento realmente demasiado triste porque veo como si no importara mi hijo. No he visto movimiento. Hoy ya son tres días que está desaparecido y mi hijo no es cualquier persona”.

Dijo que, así como vio en noticias que en la comunidad de Margarita robaron, observó que la Policía Nacional fue de inmediato; al igual que en El Chorrillo ingresaron y encontraron a la persona.

Esta madre pide que le den información para dar con el paradero de su hijo: “Que hablen, que no callen, que me lo entreguen”.

Mientras tanto, las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional mantienen acciones de búsqueda.