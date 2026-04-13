Mujeres, a la conquista de los cielos de Chame

Por primera vez en Panamá, un grupo de mujeres participará en una jornada colectiva de paracaidismo, considerada una disciplina de deporte extremo que requiere coordinación y estrictas medidas de seguridad.

Eimy Sánchez, creadora y organizadora del evento, indicó que el Women's Skydive Panamá reunirá a decenas de mujeres sin experiencia en paracaidismo para vivir una jornada de superación personal, convivencia y valentía.

Agregó Sánchez que la actividad se desarrollará en dos fechas: el sábado 19 de abril, cuando participarán 26 mujeres, y el sábado 17 de mayo, jornada en la que se sumarán otras 21 participantes, incluidos dos hombres.

Las participantes de esta jornada tienen edades entre los 20 y los 50 años y se trasladarán en grupo desde Albrook a las 6:00 de la mañana, con la intención de iniciar las actividades entre las 7:00 y 7:30 a. m.

El aeropuerto de Chame, en Panamá Oeste, será el epicentro donde se reunirán las mujeres bajo la supervisión de instructores certificados de Skydive Panamá, entidad con más de 10 años de experiencia en esta práctica deportiva.

Seguridad y requisitos

Los saltos se realizarán en modalidad tándem, un sistema utilizado en el paracaidismo deportivo que permite a personas sin experiencia realizar el salto acompañadas por un instructor certificado, sostuvo Sánchez.

En esta modalidad, el instructor es responsable del control del equipo, la apertura del paracaídas y las maniobras durante el descenso.

Para participar en la actividad, los organizadores establecieron una serie de requisitos médicos y de seguridad. Entre ellos: No estar embarazada, no padecer epilepsia ni presentar presión arterial alta. Además de tener un peso máximo de 200 libras.

Además del salto en paracaídas, los participantes compartirán una jornada de convivencia que incluirá actividades recreativas mientras esperan su turno, tales como sesiones de zumba, dinámicas grupales, juegos recreativos y karaoke, como parte de una experiencia deportiva y social.

El costo de participación es de 350 dólares e incluye transporte, alimentación, snacks, el salto en paracaídas y todas las actividades del día.

Las organizadoras esperan que esta sea la primera edición del evento y que pueda repetirse cada año, reuniendo a nuevas participantes interesadas en practicar este deporte.