Realizan entierro de solemnidad en Pacora; su familia nunca los reclamó

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) realizó este martes el entierro de solemnidad #7 en el cementerio de Utivé, corregimiento de Pacora.

En esta ceremonia fueron sepultados cadáveres completos, osamentas y restos humanos que permanecían sin identificar o que, aun estando identificados, no fueron reclamados por sus familiares, que se encontraban en las Morgues Judiciales de Ancón en la provincia de Panamá y en Panamá Oeste.

El procedimiento de disposición final se realiza siguiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y del Comité Internacional de la Cruz Roja, asegurando el respeto hacia los fallecidos y sus dolientes, y honrando las costumbres locales.

Como parte del procedimiento, los peritos de Planimetría Forense realizan la fijación de referencia de cada uno de los cuerpos, asegurando que tenga un lugar claramente identificado. Este registro técnico garantiza precisión para futuras diligencias.

La ceremonia contó con la presencia del sacerdote Julián Vargas Noriega, de la Parroquia Espíritu Santo de la 24 de Diciembre, quien ofició la celebración religiosa y acompañó el acto de cristiana sepultura.