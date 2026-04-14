La Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL Panamá), en su edición número 22, tendrá como invitado de honor al Canal de Panamá bajo el lema "La ruta de miles de historias".

El lanzamiento de la FIL Panamá 2026, que tendrá lugar del 25 al 30 de agosto, en el Centro de Convenciones Atlapa, fue presidida por la Cámara Panameña del Libro (Capali), en el Centro de Capacitaciones Ascanio Arosemena.

La elección del Canal de Panamá como invitado de honor coincide con el aniversario de los diez años de ampliación, destacando no solo su rol como hito de ingeniería, sino como un símbolo de soberanía y conexión.