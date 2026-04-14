Más de 19 mil transportistas están listos para recibir mañana el subsidio al combustible

A partir de las 6:00 de la mañana de este miércoles, todos los transportistas del sector público debidamente afiliados podrán beneficiarse del subsidio al combustible, anunció la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

La funcionaria indicó que el combustible subsidiado estará disponible en todas las estaciones del país, como parte de un trabajo que desarrollaron la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y otras instituciones.

Según Montalvo, hasta las 5:30 p.m. de hoy se habían afiliado 19,800 transportistas; sin embargo, el transporte de turismo y de carga todavía tiene que establecer sus propios componentes dentro de la plataforma, la cual se espera esté lista a partir del viernes de esta semana.

Agregó que los transportistas de cargas sí están incluidos en el subsidio, al igual que el sector pesquero.

En cuanto a los conductores de las plataformas digitales, Montalvo indicó que no están regulados por la ATTT, por lo que sería necesario aplicar un certificado de operación que debe entregarle directamente esta entidad.

Sostuvo que para ello es necesario tener un decreto que desplace al anterior, el cual fue declarado inconstitucional en sus 11 artículos.



