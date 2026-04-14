Inspección al puente de las Américas no detecta daños críticos, pero se mantiene restricción de carga

El informe de los resultados de la inspección realizada por ingenieros panameños y de Estados Unidos al puente de las Américas concluyó que no se observaron hallazgos críticos en las áreas priorizadas durante la evaluación estructural.

No obstante, las autoridades informaron que se mantendrán las restricciones al tráfico pesado a 10 toneladas de carga por vehículo, es decir, que permanecerán las disposiciones adoptadas la semana pasada, luego de la explosión de carros cisterna que se encontraban debajo de la estructura.

El ingeniero Edwin Lewis, director de Estudio y Diseño del Ministerio de Obras Públicas (MOP), aclaró que la restricción de la carga de 10 toneladas está vigente desde 2009, cuando una evaluación técnica determinó que el puente no debía ser utilizado por vehículos pesados.

Lewis explicó que los buses grandes de más de 30 pasajeros tienen que utilizar el puente Centenario, al igual que los camiones. Los únicos buses que están circulando en el puente de las Américas son los coaster porque su carga es menor a 10 toneladas.

En el informe se recomienda practicar, a corto plazo, una radiografía o escaneo de la pila 10, así como al resto de pilas a mediano plazo. En la superestructura de acero, es necesario repintar las áreas afectadas, instalar extensómetros en las zonas afectadas y no afectadas para el monitoreo comparativo de datos.



Igualmente, la obtención de acero para realizar pruebas de laboratorio y verificar las propiedades del material; mientras que, en la losa de rodadura, a corto plazo se desarrollarán ensayos en losa y cubierta reforzada con fibra de carbón, así como reemplazo de fibra de carbón a mediano plazo. En las pilas de hormigón se recomiendan pruebas en múltiples niveles.



El informe añade que no se muestra distorsión visible en los elementos estructurales de acero ni en placas de refuerzo; los remaches y pernos se ven intactos y seguros; no obstante, la pintura exterior se está descascarando y la corrosión aislada fue similar a la comparación con zonas no afectadas por el fuego.



En la losa de rodadura se realizó prueba de sondeo con martillo y se compararon las áreas afectadas con las secciones que no estuvieron expuestas al calor y no muestran signos de fallos inmediatos.