Trabajador muere mientras hacía mantenimiento a elevador de la DGI; su compañero vive para contarlo

Un trabajador murió la noche de este martes tras ser aplastado por un elevador mientras realizaba labores de mantenimiento en la sede principal de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicada en el área de Avenida Balboa. Su compañero fue rescatado con vida.

Trascendió que trabajadores de una empresa externa estaban realizando trabajos en uno de los elevadores del edificio cuando ocurrió el accidente.

El comandante Ricardo Román informó que tras una ardua labor, los equipos de rescate pudieron recuperar el cuerpo de la víctima, mientras el otro trabajador fue rescatado con vida del ascensor.

Aunque es muy prematuro para conocer las razones, se presume que pudo haber una pérdida de control o un problema relacionado con el peso, lo que ocasionó que el ascensor se moviera abruptamente.

Al lugar también se presentó personal del Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e investigación del hecho.

Afuera de la institución se observó la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio director de la DGI.