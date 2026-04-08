La gira de BTS se vivirá en cines con funciones especiales

Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC presentarán en abril un evento cinematográfico especial con proyecciones en vivo de conciertos de BTS en salas de cine alrededor del mundo, propuesta que busca acercar la experiencia del tour a más público.

Se proyectarán dos conciertos completos trasmitidos en vivo desde Corea del Sur y Japón, permitiendo a los fanáticos disfrutar del espectáculo sin necesidad de asistir presencialmente. La experiencia está pensada para vivirse en pantalla grande.

La primera transmisión será el sábado 11 de abril, con el concierto desde Goyang. Este evento marcará el inicio de las funciones globales en cines.

La segunda proyección tendrá lugar el sábado 18 de abril, con el concierto desde Tokio. Ambas fechas ofrecerán funciones adaptadas a distintos horarios según cada país.

Cada concierto se exhibirá dos veces por territorio, lo que permitirá mayor acceso al público. Algunas funciones se programarán en horarios posteriores para ajustarse a las zonas horarias locales.

Las entradas y los detalles de las funciones están disponibles en www.btsliveviewing.com. Los organizadores recomiendan registrarse previamente para recibir información actualizada sobre horarios y disponibilidad.

Las proyecciones buscan recrear la energía de un concierto en vivo mediante un formato cinematográfico inmersivo. El diseño del espectáculo en 360 grados refuerza la sensación de cercanía con el escenario.

Además, se anticipa que habrá nuevas transmisiones en vivo más adelante durante el año. Los detalles de estos próximos eventos serán anunciados en futuras comunicaciones.