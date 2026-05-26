Panamá y Costa Rica acuerdan avanzar en una agenda común pese a tensiones comerciales

Panamá y Costa Rica acordaron este martes "avanzar en una agenda conjunta" multitemática, en medio de la tensión bilateral a raíz de un conflicto comercial que se remonta a 2019 y que dirime en la Organización Mundial de Comercio (OMC).



Esa fue la resolución a la que llegaron los cancilleres panameño, Martínez-Acha Vásquez y costarricense, Manuel Tovar, durante una reunión sostenida en el marco del debate abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebra en Nueva York (EE.UU.).



La Cancillería de Panamá informó mediante una nota de prensa que los ministros "acordaron avanzar en una agenda conjunta que incluirá temas de seguridad, migración, aduanas, comercio y cooperación diplomática, coordinando próximamente fechas y sedes para futuras reuniones de trabajo".



"Ambos ministros de Relaciones Exteriores coincidieron en que la diplomacia debe prevalecer siempre como un camino para el entendimiento y el fortalecimiento del respeto recíproco entre los pueblos", indicó la misiva panameña.



Añadió que el canciller panameño reiteró la invitación para que la presidenta costarricense, Laura Fernández, participe en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, previsto el 22 de junio próximo, un "espacio que busca fortalecer el diálogo y la integración regional".



Un diferendo comercial que se dirime en la OMC ha ensombrecido en las últimas semanas los nexos, generalmente cordiales, entre ambos países, a raíz de un reclamo público de la nueva presidenta costarricense, que acusó a Panamá de "bloquear" los productos de Costa Rica.



El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo estar "sorprendido" por el tono de Fernández y anunció la suspensión de energía a Costa Rica como medida de "reciprocidad" diplomática el pasado 21 de mayo, después de que Fernández informara que no viajaría a Panamá para las celebraciones de junio próximo.



El mismo 21 de mayo pasado el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afirmó que Costa Rica no tiene previsto comprar energía a Panamá y que cuenta con los recursos suficientes para satisfacer la demanda.



"La reunión entre los cancilleres Martínez-Acha Vásquez y Tovar permitió reafirmar la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo entre los dos países", indicó este martes la Cancillería de Panamá