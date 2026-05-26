Reactivan visitas regulares en La Mega Joya y La Joyita tras incidentes

Las visitas familiares en los centros penitenciarios La Mega Joya y La Joyita han sido reactivadas en sus horarios regulares, informó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Esta reapertura se da luego de que la institución aplicara restricciones temporales como medida preventiva tras los hechos de violencia e inseguridad registrado en La Joya y le costó la vida a un privado de libertad.

Con esta medida, se busca normalizar progresivamente la atención a los familiares de los privados de libertad.

Vigilancia permanente y operativos de seguridad

A pesar del restablecimiento de los horarios de visita, las autoridades penitenciarias aclararon que no bajarán la guardia. La Dirección General confirmó que se mantiene el pie de fuerza activado y se ejecutan operativos de requisa y vigilancia permanentes dentro y fuera de los penales.

Estas acciones buscan mitigar riesgos y prevenir cualquier situación que atente contra la seguridad de los internos, el personal civil y custodio, así como de los propios visitantes.

Finalmente, el Sistema Penitenciario exhortó a los familiares de los privados de libertad y a la ciudadanía en general a no caer en rumores y a mantenerse atentos a los canales digitales oficiales para recibir información veraz y actualizada sobre el estatus de los centros.