Maersk responde a PPC tras arbitraje por supuesta toma de puertos

La empresa Maersk, actual administradora del puerto de Balboa, salió al paso de los señalamientos de Panama Ports Company (PCC), afirmando que no se considera responsable de las acciones efectuadas en su contra tras la declaración de inconstitucionalidad de su contrato con el Estado panameño.

“Maersk no se considera responsable de los reclamos y los abordará en el foro apropiado; no tenemos más comentarios en este momento”, sentenció la compañía a través de un comunicado.

El pronunciamiento de la naviera se da luego de que PPC anunciara que inició un arbitraje internacional en su contra a raíz de la "toma" de las terminales portuarias en Panamá.

Dicha acción legal, según PPC, se basa en que Maersk "socavó el contrato" y se alineó con la República de Panamá para sustituirlos mediante la instalación de nuevos operadores portuarios.

Señalaron que el nuevo administrador del puerto de Balboa ha estado utilizando información e instalaciones que le pertenecen para llevar a cabo su labor, asegurando además que el contrato entre Maersk y el Estado panameño fue preacordado antes de su salida el pasado 23 de febrero.

Aclararon que la reclamación contra Maersk es distinta a la interpuesta contra Panamá; por lo tanto, no obstaculizarán su desarrollo.

La empresa considera que las acciones de Panamá fueron "anti-contrato y anti-inversionista", razón por la cual insistirán en que se respeten sus derechos en ambas acciones legales.

Explicaron que el arbitraje contra la naviera fue presentado en Londres, mientras que el de Panamá se desarrolla en Nueva York. Semanas atrás, tanto el Gobierno como la empresa se refirieron al avance del tema, afirmando, en el caso de la Autoridad Marítima de Panamá, que todo se hará a través de los canales correspondientes, no de manera pública como ha hecho la empresa desde que se declaró ilegal su contrato.