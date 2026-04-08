Se inauguró el 7 de abril. Foto: Cortesía

Se inauguró el 7 de abril. Foto: Cortesía

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La muestra “El Mundo según MAFALDA”, una exhibición literaria sobre la famosa tira de prensa argentina creada por el humorista gráfico Quino, ya está abierta al público en Panamá.

A través de 13 salas el público puede vivir la realidad de Mafalda. Conocer sus amigos, familiares, apartamento (con mobiliario típico de los años 60 y 70) y el Citroën 2CV (el auto del papá de Mafalda). La exposición incluye también una televisión de la época que proyecta viñetas de Mafalda y al final del recorrido los visitantes tienen la posibilidad de crear su propia historieta.

“El Mundo según MAFALDA” es una oportunidad para acercarse a la cultura argentina y a los valores de la literatura latinoamericana. Así como una coyuntura para que los niños y jóvenes rescaten el poder de la pregunta y repensar la realidad desde la perspectiva inocente e idealista de una niña.

Con frases de doble sentido y una retórica cómica, la niña critica la violencia, el hambre y las guerras.

La exhibición estará abierta al público hasta el 17 de mayo, en Town Center - Torre Norte, nivel M1- Costa del Este y las entradas pueden ser compradas en Ticketplus.

Inauguración

Tuvo lugar el 7 de abril, con la presencia de Arianne Benedetti, Viceministra de Cultura y Sandra Pitta, Embajadora de la República Argentina en Panamá.

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