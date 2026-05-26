Panamá
Ifarhu retoma jornada de pagos de becas en la capital y Panamá Oeste
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Ifarhu pagará becas pendientes de 2025 y primer desembolso de 2026 este miércoles mediante cheques en centros de Panamá y Panamá Oeste.
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El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que este miércoles iniciará el desembolso correspondiente al último pago de 2025 y el primero de 2026.
El proceso está dirigido a estudiantes con becas y asistencias económicas vigentes en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Esta jornada de pagos se realizará mediante cheques y aplica para estudiantes de niveles de primaria, premedia y media que formen parte de los siguientes programas: Concurso General, Puesto Distinguido, Asistencia de Discapacidad y Asistencias Económicas.
Centros de pago y horarios establecidos
La institución detalló los puntos específicos de atención y los corregimientos que serán atendidos durante esta jornada:
Provincia de Panamá: La entrega se llevará a cabo en el Centro de Combate Irving Saladino, en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Este centro atenderá a los estudiantes de colegios ubicados en los corregimientos de Betania y Juan Díaz.
Panamá Oeste: Los cheques se distribuirán en los terrenos de la Feria de La Chorrera, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. La atención estará dirigida a los estudiantes del corregimiento de Barrio Balboa.
Requisitos obligatorios para retirar el cheque
El Ifarhu recordó a los padres de familia y acudientes que, para poder retirar el beneficio económico de los estudiantes, es indispensable presentar la siguiente documentación física: Boletín del segundo trimestre de 2025 y el recibo de matrícula del año escolar 2026.
Se recomienda a los ciudadanos asistir a los centros de pago cumpliendo con los horarios establecidos para cada región para evitar aglomeraciones.
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