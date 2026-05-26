Austria inicia proceso para adherirse al Tratado de Neutralidad: 'Es una clara demostración de confianza'

Austria ha decidido iniciar el proceso para adherirse al Protocolo al Tratado de Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, informó el canciller Javier Martínez-Acha.

De acuerdo con el titular de Relaciones Exteriores, la decisión de Austria constituye una clara demostración de confianza en Panamá, en el valor del derecho internacional y en la importancia de preservar espacios que sirvan a la paz, al comercio y al entendimiento entre las naciones.

Asimismo recalcó que Austria posee una larga y respetada tradición de compromiso con la paz, la neutralidad y el multilateralismo.

"Por ello, su adhesión reviste un significado especial. No se trata únicamente de un acto jurídico, es también una expresión de solidaridad internacional con un principio que beneficia a toda la comunidad de naciones: Que el Canal de Panamá permanezca abierto, seguro, neutral y al servicio del mundo", expuso.

También destacó que cada Estado que se suma a este Protocolo fortalece esa visión y reafirma que la cooperación y el respeto al derecho internacional siguen siendo las mejores herramientas para garantizar la estabilidad y la prosperidad compartida.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999.

El paso navegable de 82 kilómetros y que une el Atlántico y el Pacífico, se rige por el Tratado de Neutralidad, vigente desde octubre de 1979 y firmado por más de 40 Estados, entre los que no está China.

Panamá y Estados Unidos vivieron momentos de tensión en el 2025 por el asunto del Canal que parecen haber quedado atrás, de acuerdo con las afirmaciones de altos funcionarios de ambos gobiernos, que apuestan a seguir fortaleciendo los nexos en todos los ámbitos.

Esta tensión se vive ahora con China -que ya prometió que Panamá pagará «un alto precio» por la decisión judicial contra CK Hutchison.