BDA reporta recuperación de $42.1 millones y avanza hacia el IFA

El Bando de Desarrollo Agropecuario (BDA) logró una recuperación de préstamos por 42.1 millones de balboas: 38.6 millones en intereses y 3.4 millones en capital, durante el año 2025.

Las provincias con mayores montos fueron Chiriquí (8.8 millones), Los Santos (7.5 millones) y Coclé (6.6 millones), según Francisco Mejía, gerente general de la entidad.

Explicó que, el año pasado, los esfuerzos se centraron en la reestructuración institucional para convertir a la entidad en un banco eficiente, sostenible y enfocado en micros y pequeños productores.

Los créditos agropecuarios, en ese sentido, beneficiaron a productores de 742 comunidades, principalmente rurales, con desembolsos por 33.5 millones de balboas en más de 50 rubros del sector.

Mejía resaltó también los avances alcanzados para la creación del Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), incluyendo la reactivación de la junta directiva y la aprobación de resoluciones que establecen mesas de trabajo para elaborar el proyecto de ley que transformará el BDA.

Además, se adoptaron medidas de optimización de recursos que generaron un ahorro anual de 4.8 millones de dólares en reducción de planilla, combustible, descarte de vehículos y reorganización de sucursales.